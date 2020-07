Lamborghini Sián Roadster : exclusivité assurée

Lamborghini a présenté aujourd’hui sa toute nouvelle Sián Roadster, une version sans toit et hyper exclusive du coupé hybride dévoilé en marge du Salon de l’auto de Francfort 2019 à la fin de l’été dernier.

À quel point exclusive? La production sera cette fois limitée à 19 exemplaires au lieu de 63… et tous sont déjà vendus, bien sûr.

« La Sián Roadster est l’expression d’un design à couper le souffle et d’une performance extraordinaire, mais surtout elle met de l’avant d’importantes technologies, a déclaré Stefano Domenicali, président du conseil et chef de la direction de Lamborghini. La motorisation hybride innovatrice de la Sián pointe la direction des super voitures sport de Lamborghini et cette Sián Roadster décapotable traduit un désir de créer l’ultime Lamborghini axée sur le mode de vie de demain. »

Photo: Lamborghini

Bien qu’il ne soit pas aussi rapide que l’éclair (c’est ce que signifie le nom « Sián »), ce cabriolet accélère de 0 à 100 km/h en moins de 2,9 secondes et atteint une vitesse de pointe de 350 km/h. Pour ce faire, un V12 de 785 chevaux s’allie à un système électrique de 48 volts intégré dans la boîte de vitesses et produisant 34 chevaux, pour un rendement total de 819 chevaux.

Il est possible d’effectuer des manœuvres à basse vitesse, comme se stationner ou reculer, sans utiliser le moteur à combustion. En outre, au lieu d’utiliser une batterie au lithium-ion, la Lamborghini Sián Roadster exploite un supercondensateur qui accumule 10 fois plus d’énergie que la technologie initialement mise au point dans l’Aventador. Il serait trois fois plus puissant qu’une batterie du même poids et trois fois plus léger qu’une batterie de la même capacité.

Photo: Lamborghini

Chaque exemplaire sera conçu et personnalisé selon les goûts et les besoins du client par le centre de design de Lamborghini et sa division Ad Personam. La Sián Roadster que vous voyez ici est peinte en Bleu Uranus et les roues ont un fini Or électrique, qui est la couleur choisie par le constructeur italien pour évoquer l’électrification.

L’extérieur est une merveille d’architecture et d’aérodynamisme, mais l’habitacle se veut tout aussi spectaculaire. L’usage abondant de suède Alcantara et l’intégration de garnitures Or électrique crée un décor sans pareil. Petit détail intéressant : les nouvelles bouches de ventilation sont produites à l’aide d’imprimantes 3D et le client peut avoir ses initiales dessus.

