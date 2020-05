En vidéo : les tests de collision les plus chers du monde

Les tests de collision, indispensables pour l'homologation, sont aussi réalisés par des véhicules exotiques.

En effet, ce n'est pas parce qu'on conduit une Lamborghini ou une Pagani qu'on doit être mis en danger. Le problème, c'est que ces véhicules sont très chers ou produits en très petite série. Le fait de détruire une Honda Civic pour les besoins de la cause ne fait pas sourciller grand monde, mais ce n'est pas la même chose quand il s'agit d'une Koenigsegg Regera!

La chaîne YouTube The Top Ones a réuni différents modèles, tous plus chers les uns que les autres, dans une même vidéo. On commence avec des véhicules de grande série comme la Ford Mustang, la Dodge Challenger ou la BMW Z4.

Et bien qu'on se demande ce que vient faire un Volvo XC60 dans une vidéo consacrée aux voitures haut de gamme, on retrouve ensuite des véhicules plus rares comme les Mercedes-Benz Classe G, la Lamborghini Murcielago, la Pagani Huayra et la Koenigsegg Regera.

Voir de si belles autos détruites contre un mur est tout de même difficile à voir...même si c'est pour la bonne cause.

