Lamborghini Huracán STO : un bolide de course légal sur la route

Lamborghini pousse son coupé d’entrée de gamme à l’extrême. Voici la nouvelle Huracán STO!

Le nom de ce modèle signifie « Super Trofeo Omologata » et il s’agit d’une version légale sur la route de la Huracán Super Trofeo EVO et de la Huracán GT3 EVO, cette dernière ayant remporté deux fois les 12 Heures de Sebring.

Armée d’un V10 atmosphérique qui développe une puissance de 631 chevaux et un couple de 417 livres-pied à 6 500 tours/minute, la Huracán STO à propulsion accélère de 0 à 100 km/h en trois secondes et de 0 à 200 km/h en neuf secondes avant d’atteindre une vitesse de pointe de 310 km/h.

Photo: Lamborghini

Il faut dire que la voiture jouit d’un poids réduit de 43 kilogrammes par rapport à l’ancienne Huracán Performante (plus des trois quarts des panneaux sont en fibre de carbone) et d’un aérodynamisme optimisé de 37% au total, les ingénieurs et designers ayant travaillé étroitement avec l’équipe des sports motorisés de Lamborghini.

Le capot, le pare-chocs et les ailes à l’avant sont tous faits d’un seul morceau appelé « cofango », comme pour les bolides de course. De nouveaux conduits augmentent l’appui au sol tout en refroidissant davantage les composantes. Le becquet avant et les plaques sous la voiture profitent également d’un nouveau design.

Photo: Lamborghini

Les ailes arrière ne sont pas en reste, ayant reçu des améliorations dont une prise d’air NACA. Idem pour le capot arrière, qui comprend une admission plus facilitante pour le moteur, des déflecteurs d’air spécialement conçus et une « aile de requin » qui, selon Lamborghini, augmente la stabilité en virage et canalise mieux le débit d’air vers le gros aileron. Ce dernier peut être ajusté manuellement selon les besoins du conducteur.

Les pneus Bridgestone Potenza de la Huracán STO sont disponibles en deux versions, l’une pour la route et l’autre plus orientée vers les circuits. Du côté des freins, leur composition plus durable et leur puissance accrue de 25% ne sont pas à négliger.

Photo: Lamborghini

Lamborghini mentionne par ailleurs que le son du moteur a été amélioré et que les changements de rapport s’effectuent encore plus rapidement. Trois nouveaux modes de conduite sont proposés : STO, Trofeo et Pioggia. Le second convient à l’asphalte sec et au tarmac de la piste, tandis que le troisième sert lors de conditions de pluie.

Et comme avec toute voiture de la marque, les clients auront la possibilité de personnaliser l’extérieur et l’intérieur de la Huracán STO à leur guise via le programme Ad Personam. Les livraisons débuteront au printemps 2021.

