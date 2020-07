Tesla Cybertruck : Elon Musk parle d’une virée à travers le continent

Depuis son dévoilement en novembre dernier, le Tesla Cybertruck a été aperçu sur les routes californiennes à quelques reprises et il fait présentement l’objet d’une exposition au prestigieux musée automobile Petersen de Los Angeles.

Bien sûr, cette camionnette électrique au design très polarisant suscite beaucoup d’intérêt pas juste sur la côte Ouest mais aussi à la grandeur du continent.

Répondant à une question d’un amateur de Tesla sur Twitter, le PDG Elon Musk a laissé entendre que la compagnie fera la traversée des États-Unis avec le Cybertruck d’ici la fin de l’année afin de permettre au plus de gens possible de le voir en personne.

Photo: Tesla

On imagine que ce genre de périple serait davantage un exercice de marketing qu’un test pour valider la performance du camion, comme son autonomie pouvant aller jusqu’à 800 kilomètres environ. Mais rien ne garantit qu’il aura bel et bien lieu. Après tout, Tesla et Elon Musk en particulier nous ont habitués à des retards et des rendez-vous manqués.

Dans le même ordre d’idées, la compagnie a lancé le projet Cyberland Bound, qui consiste à évaluer le Cybertruck sur le sentier TransAmerica en le faisant essayer à différents participants.

Rappelons que la production doit débuter à l’automne 2021 – dans une usine qui n’est même pas encore construite – et que plus de 650 000 personnes auraient déjà réservé un exemplaire moyennant un dépôt.

Le Tesla Cybertruck ne sera toutefois pas la première camionnette électrique sur le marché puisqu’il sera devancé par le Lordstown Endurance, le Rivian R1T, le Bollinger B2 et possiblement le GMC Hummer EV.

En vidéo : le Tesla Cybertruck au Québec, c'est pour quand?