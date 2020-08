Tesla Cybertruck : un design plus normal n’est pas exclu

Le Tesla Cybertruck ne cesse de faire jaser depuis son lancement, surtout à cause de son design extrêmement futuriste à la Blade Runner qui s’apparente davantage à un concept qu’à un véhicule de production.

Selon le PDG de Tesla, Elon Musk, tout ça est bien intentionnel. En fait, dans une récente entrevue pour Automotive News, il a admis que le Cybertruck a été imaginé sans aucune étude de marché ni groupe de discussion, purement dans le but de créer quelque chose qui « botterait le plus de derrières possible » tout en étant très fonctionnel.

Vous avez bien lu : la compagnie n’a même pas pris la peine de sonder les acheteurs potentiels lors du développement de sa camionnette électrique, qui doit arriver sur le marché vers l’automne 2021 en provenance de la nouvelle « Gigafactory » d’Austin, au Texas.

Ça ne semble pas être un problème, car plus de 600 000 réservations auraient été faites jusqu’à maintenant. Musk, qui dit ne pas ressentir la moindre pression pour vendre le Cybertruck dans sa forme actuelle, a toutefois laissé entendre que Tesla pourrait fabriquer un camion plus conventionnel en cas d’échec.

« Je ne suis pas super inquiet, parce que si jamais personne ne veut acheter notre étrange camion, nous allons en construire un normal sans problème, a-t-il déclaré au site américain. Il y a beaucoup de camions sur le marché et ils se ressemblent pas mal tous; c’est difficile de les distinguer. Bien sûr, nous pourrions les imiter et faire un camion identique; ce serait la solution facile et c’est d’ailleurs notre plan B. »

Photo: Tesla

Dans un même ordre d’idées, Musk a confirmé ce printemps que le Cybertruck allait conserver ses dimensions originales, qui se comparent à certaines des plus grosses versions du Ford F-150. Du moins en Amérique du Nord.

Répondant à un amateur européen de Tesla sur Twitter, le grand patron a écrit qu’il est « hautement probable » qu’un Cybertruck plus petit soit commercialisé en Europe dans quelques années, sans donner plus de précisions. Ne vous attendez pas à le voir ici, cependant.

Quoiqu’avec Tesla et Musk, tout peut changer…

