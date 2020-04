Il bousille sa Porsche modifiée dans les rues désertées de New York

Voici un autre nominé dans la catégorie du « fail » de l’année.

Pendant que les rues de New York sont désertes en raison des mesures de confinement imposées par les autorités pour combattre la COVID-19, le propriétaire d’une Gemballa Mirage GT, qui est une version hautement modifiée et rarissime de la Porsche Carrera GT, en a profité pour rouler à fond de train et faire glisser sa voiture.

Malheureusement, son plaisir n’a pas duré longtemps puisqu’il a percuté plusieurs véhicules stationnés sur la 11e avenue à Manhattan, causant de sérieux dommages à sa précieuse bagnole. Des témoins de la scène ont vite partagé le tout sur les réseaux sociaux.

Voir cette publication sur Instagram WTF 🙃🙃 #porsche Une publication partagée par Exotics Vs Classics (@speedtimers) le 7 Avril 2020 à 7 :52 PDT

La police n’a pas tardé à intervenir non plus et la course folle s’est terminée sur la 44e rue, juste au nord du Javits Center (transformé en hôpital de fortune le temps de la crise de la COVID-19, rappelons-le). Bien qu’elle n’ait pas confirmé l’identité de l’homme au moment d’écrire ces lignes, celui-ci fera face à la justice dans les prochains jours.

Selon plusieurs médias, il s’agirait de Benjamin Chen, cofondateur de l’entreprise GoldRush Rally et bien connu pour sa collection de voitures sport exotiques.

Voir cette publication sur Instagram Rough morning *photos taken by me* Une publication partagée par ronnie c 📷 (@ronniecnyc) le 7 Avril 2020 à 8 :00 PDT

On ne le dira jamais assez : restez chez vous!

