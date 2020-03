Vidéo : en voiture dans les rues désertes de New York

Le Canada est encore relativement épargné par le coronavirus si on le compare à d’autres pays ou même à nos voisins du sud. Aux États-Unis, la propagation est plus avancée et les mesures de confinement à bien des endroits sont plus strictes.

La ville de New York en est peut-être le meilleur exemple.

Sur les réseaux sociaux, de nombreuses personnes ont partagé des images et des vidéos montrant les rues et les attractions désertes de la Grosse Pomme, là même où les travailleurs et les touristes fourmillent habituellement. Les taxis et autres voitures se font très rares aussi.

Voici un clip tourné par l’agence Associated Press en plein centre-ville, notamment à Times Square :

L’équipe de la chaîne YouTube ShiftingLanes s’est quant à elle promenée en voiture sur une bonne partie de l’île de Manhattan (le plus gros attroupement de gens est devant un marché Whole Foods) ainsi que sur les autoroutes en périphérie, en passant par le pont George Washington et le tunnel Lincoln :

Ça donne presque la chair de poule, non?

Parlant de New York, le gouverneur de l’État, Andrew Cuomo, veut profiter de l’annulation des événements au Javits Center – dont le Salon de l’auto de New York – pour transformer le site en hôpital dédié au coronavirus.