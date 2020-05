COVID-19 : le Salon de l’auto de New York annulé pour de bon

Photo: New York International Auto Show

Le Salon de l’auto de New York 2020, qui devait se tenir du 8 au 17 avril mais qui a été repoussé à la fin août en raison de la pandémie du coronavirus, n’aura finalement pas lieu.

Ce n’est pas vraiment une surprise dans les circonstances. Le Jacob K. Javits Convention Center, qui accueille normalement l’événement, a été converti en hôpital temporaire pour traiter les patients atteints de la COVID-19. Il n’y a plus d’hospitalisations sur place en ce moment, mais les autorités veulent garder le site prêt en cas de besoin.

Bien que la ville et l’État de New York semble avoir traversé le pic de la crise, le combat est loin d’être terminé. De nombreuses mesures et restrictions demeureront en vigueur pendant plusieurs mois afin d’éviter une deuxième vague de cas.

« Depuis le début de la pandémie, nous avons travaillé étroitement avec le bureau du gouverneur et les responsables du centre Javits en vue de protéger nos participants […] mais nous comprenons que le site doit rester prêt à servir la population », a déclaré vendredi Mark Schienberg, président de l’association des concessionnaires automobiles de la grande région de New York, qui se charge de l’organisation du Salon de l’auto de New York.

Schienberg est bien conscient aussi de l’immense planification que les constructeurs automobiles et leurs partenaires doivent faire pour tenir un événement de pareille envergure. Étant donné toute l’incertitude occasionnée par le virus, il est plus prudent de mettre une croix définitive sur l’édition 2020.

« Nous nous préparons à revenir encore plus forts l’an prochain », dit-il.

Les nouvelles dates ont déjà été fixées, soit du 2 au 11 avril 2021.

