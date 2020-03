COVID-19 : trois employés de FCA meurent et des milliers sont mis à pied

COVID-19 : le site du Salon de l’auto de New York devient un hôpital

L’État de New York est durement touché par la pandémie de COVID-19. Le nombre de personnes infectées dépasse maintenant les 20 000 – dont quelque 12 000 dans la ville de New York seulement – et les décès enregistrés représentent plus du tiers de l’ensemble des États-Unis. Actuellement, 53 000 …