Quelle voiture d’occasion me conseillez-vous pour m’amuser cet été?

Je désire acquérir une voiture d’été qui me procurera du plaisir, mais qui ne me fera pas non plus perdre mon permis de conduire. Elle doit absolument être dotée d’une transmission manuelle.

Je cherche également une perle qui conservera sa valeur au fil du temps. Que pensez-vous de la Mazda Mazdaspeed Miata de 2004 ou 2005?

Bonjour Simon

La Mazda Mazdaspeed Miata est une voiture absolument géniale à conduire. Je conserve d’excellents souvenirs de cette voiture que j’ai eu la chance de conduire pendant une fin de semaine malheureusement trop courte.

Sur le plan technique, soulignons l’excellent boulot réalisé par le petit moteur à quatre cylindres de 1,8 L. Grâce au turbocompresseur, la puissance développée grimpe à 178 chevaux-vapeur contre 142 pour la version régulière. Sa boîte manuelle à six rapports, soit un de plus que la Miata de base, est merveilleusement étagée. Jouer du levier avec cette voiture, c’est plus que du bonbon.

Photo: Mazda

Quant à son comportement routier, il correspond à celui auquel on s’attend. Autrement dit, on se retrouve carrément au volant d’un go-kart. Légère, rapide, amusante, toute petite et vive, la Mazda Mazdaspeed Miata propose une offre qui n’est pas des plus courantes. Tout dépendant de l’élasticité de votre budget, vous pourriez également considérer les Honda S2000, Porsche Boxster de première génération et la BMW Z3, de préférence avec un moteur à 6 cylindres pour cette dernière.

Cela dit, en raison de la rareté de la Mazda Mazdaspeed, il vous faudra être patient dans vos recherches. On vous conseille de trouver un exemplaire qui n’est pas passé entre les mains d’une douzaine de propriétaires et surtout qui n’a pas été accidenté (attention aux modèles américains à l'historique parfois douteux). Pour que le véhicule conserve une bonne valeur, privilégiez un modèle avec un kilométrage peu élevé, qui n’a pas été battu sur la piste, qui a été sagement entretenu et dont l’historique global est connu.

Ainsi, vous diminuerez les risques de transformer votre rêve en cauchemar et vous mettrez les chances de votre bord pour qu’elle conserve sa valeur.

Pour cela, il faudra débourser minimalement de 12 000 $. Notons que cette somme représente le double d’une version régulière de la Miata de la même année avec un moteur atmosphérique.