Quoi faire avant de se procurer un véhicule d’occasion?

L’achat ou la location d’une voiture constitue un investissement important dans les dépenses de beaucoup de Québécois. En ce sens, plusieurs se tournent vers les véhicules d’occasion qui peuvent offrir certains avantages financiers.

Le Guide de l’auto vous propose une série de réflexions afin de vous aider dans le choix de votre prochain véhicule d’occasion.

Évaluez vos critères

D’emblée, il est important d’établir les critères et les éléments que vous voulez pour votre véhicule. On pourrait penser notamment à la consommation d’essence, l’aspect pratique ou même la réputation de fiabilité.

Concernant ce dernier point , sachez que certaines marques sont plus fiables que d’autres. Cela dit, dans le monde des véhicules d’occasion, il est important de creuser plus loin et de se renseigner sur l’historique d’entretien du modèle convoité. Parce que le facteur principal d’une bonne fiabilité à long terme demeure l’entretien préventif.

Notez également que certains véhicules peuvent avoir été contraints à des conditions bien plus sévères que d’autres, les camionnettes de travail par exemple.

Planifiez votre budget

En établissant le montant mensuel que vous êtes prêt à débourser pour votre véhicule, prenez en considération que le prix de la voiture n’est qu’une partie des dépenses. Le taux d’intérêt qui vous est offert, souvent assez élevé dans le monde des modèles d’occasion, pourrait avoir un impact important sur le montant des paiements. Gardez également en tête que vous aurez à payer l’immatriculation, les assurance, etc. Envisagez aussi un budget pour d’éventuelles réparations, l’entretien et les pneus d’hiver - s’il faut s’en procurer.

Bref, la facture d’une voiture ne se résume pas qu’au prix affiché sur Internet!

Une fois que vous aurez établi votre budget et choisi votre monture en conséquence, parlez avec votre assureur : certains véhicules d’une même catégorie pourraient vous coûter plus cher. On parle ici des autos sport, des véhicules plus souvent volés que d’autres, etc.

Par ailleurs, dépendamment de l’âge et du kilométrage de l'auto, songez à regarder si elle est toujours sous une garantie. Sinon, il est possible d’opter pour une garantie prolongée auprès de certains commerces.

Petite question : avez-vous un véhicule d’échange? Dans l’affirmative, il existe plusieurs outils en ligne qui vous permettront de connaître la valeur de revente de votre auto. Ça peut aider à baisser le prix de votre nouvelle acquisition.

Voyez et essayez le véhicule

Que ce soit chez un particulier ou un concessionnaire, vous pouvez faire une inspection visuelle, puisque plusieurs éléments esthétiques peuvent révéler l’état général de la voiture. Il s’agit d’abord de regarder les endroits les plus propices à la rouille. Conséquemment, vous pouvez jeter un coup d’œil en dessous de l’auto, de même que scruter l’intérieur des portières et des ailes ainsi que l’usure des pneus.

Vérifiez aussi la peinture, puisque la qualité de celle-ci varie beaucoup en fonction du constructeur. Voyez si cette dernière n’est pas « craquée » ou absente à certains emplacements.

Examinez l’intégrité du pare-brise et assurez-vous qu'il n'y a pas de fissures. Vous pouvez regarder les phares, s’ils sont embués ou non, l’état des balais d’essuie-glace ainsi que l’état des disques et des plaquettes de frein. Lorsque vous entrez dans l'auto, regardez dans la portière. Normalement, si le véhicule a été accidenté, un autocollant devrait s’y retrouver.

Une fois à bord, remarquez si la voiture a bien été entretenue et notez le kilométrage sur l’odomètre afin de voir s’il correspond à l’annonce.

Avant de signer quoi que ce soit, demandez un rapport d’inspection du véhicule qui pourra vous en dire davantage sur son état. Si vous achetez d’un particulier, ne soyez pas gêné de lui demander d’apporter le véhicule dans un garage de confiance afin de le faire examiner de plus près.

Sachez qu’il est également très important d’essayer le véhicule avant de l'acheter. De cette manière, vous pourrez constater si son comportement routier répond à vos besoins, et s’il n’émet pas de bruits bizarres. De plus, si vous avez des personnes dans votre entourage qui s’y connaissent dans l’automobile, pourquoi ne pas les amener avec vous?

Bon magasinage!

En vidéo: comment utiliser le comparateur de véhicules d'occasion du Guide de l'auto