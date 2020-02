Quelle voiture choisir pour un étudiant qui fait beaucoup d’autoroute?

Je suis étudiant et je fais beaucoup d’autoroute (Repentigny/Trois-Rivières) et je me cherche un véhicule fiable dans les alentours de 4000 $.

Avez-vous des modèles en particulier à me suggérer ? Merci beaucoup.

Bonjour Maxime,

Quand on est étudiant avec un petit budget, il faut obligatoirement se tourner vers des véhicules raisonnables. Donc même si c’est tentant, il faut oublier les BMW ou les Mercedes-Benz usagées qui sont vendues à 4 000 $. Oui une BMW Série 3 ou une Classe C est plus invitante à conduire qu'une japonaise, mais c'est un achat beaucoup trop risqué lorsqu'on est étudiant.

Donc, pour un choix rationnel avec un usage autoroutier, le choix classique et sans surprises serait une Toyota Corolla. Moins bruyante qu’une Yaris ou une Echo, elle sera aussi plus agréable sur l’autoroute.

Grâce à sa très bonne fiabilité d’ensemble, la Corolla sera une alliée sans histoires au quotidien. Mon conseil serait de chercher un véhicule vendu par un particulier, avec environ 150 000 km. Et si la conduite manuelle ne vous dérange pas, sachez que les modèles dotés d’une pédale d’embrayage se vendent généralement moins cher.

L’autre possibilité, c’est évidemment la Honda Civic, qui est aussi une auto fiable. Mais les modèles que vous allez trouver dans votre budget risquent d'avoir quelques petits soucis électriques et des décollements du vernis ou de la peinture.

Si les compactes ne sont pas à votre goût, vous pouvez aussi envisager les berlines intermédiaires, une catégorie qui n’est plus du tout à la mode. Dans cette catégorie, une Toyota Camry ou une Honda Accord seront plus agréables sur l’autoroute, mais coûtent généralement un peu plus cher à l’achat et consomment plus de carburant. Mais en cherchant bien, il est possible de dénicher quelques bonnes affaires.

Dans tous les cas, une fois que vous avez trouvé l’auto qui vous plaît, il est très important de vérifier les factures d’entretien, les traitements antirouille etc. Quand on achète un véhicule 4 000 $, l'année ou les options du véhicule ne sont pas les éléments les plus importants. C'est surtout le soin apporté à l'auto qui va conditionner sa fiabilité dans le futur.

Il est aussi essentiel de faire inspecter le véhicule par un professionnel indépendant. Pour une centaine de dollars, cela va vous permettre de savoir si l’auto a été accidentée, a besoin de réparations bientôt, etc. Cela peut sembler inutile lorsqu'on dispose d'un petit budget, mais c'est au contraire capital pour éviter d'acheter un citron.

Vous pouvez aussi obtenir l’historique du véhicule à la SAAQ pour 12,50 $, ce qui permet également d’en savoir un peu plus sur l’auto (kilométrage, accidents, import d'une autre province, etc.). Les informations sont parfois manquantes ou incomplètes, mais vu le très bas prix affiché par la SAAQ, il faudrait être fou pour ne pas se procurer cet historique.