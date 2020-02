La nouvelle Aston Martin Vantage Roadster 2021 se dévoile

Comme vous le savez sans doute, le coupé Aston Martin Vantage s’est refait une beauté pour 2019. Toutefois, ceux qui préfèrent la version décapotable ont dû attendre encore et encore.

Bonne nouvelle : la compagnie a enfin dévoilé aujourd’hui la Vantage Roadster 2021!

Naturellement, on retrouve sous l’élégant capot le même V8 biturbo de 4 litres qui génère 503 chevaux à 6 000 tr/min et un couple de 505 livres-pied de 2 000 à 5 000 tr/min. La boîte de vitesses est une automatique à huit rapports signée ZF, mais malheureusement, la manuelle à sept rapports qu’Aston Martin vient d’ajouter au coupé ne sera pas disponible.

Photo: Aston Martin

La nouvelle Vantage Roadster impressionne par sa vitesse, que l’on parle de son accélération de 0 à 100 km/h (3,8 secondes), de sa vélocité maximale (306 km/h) ou bien du temps nécessaire pour ouvrir ou fermer la capote en toile (moins de sept secondes).

À propos, le poids n'augmente que de 60 kilogrammes par rapport au coupé grâce à un nouveau mécanisme de toit en Z plus léger et à des révisions de l'extérieur et du châssis. Une fois le toit replié, il reste encore 200 litres d’espace dans le coffre, soit assez pour ranger un sac de golf de taille normale et quelques accessoires.

Partageant les mêmes caractéristiques d'amortissement adaptatif, de contrôle dynamique de la stabilité, de vectorisation du couple et de différentiel arrière électronique, la Vantage Roadster bénéficie d'améliorations spécifiques. On parle notamment d'un réglage sur mesure pour les amortisseurs arrière et les modes de châssis (Sport, Sport+ et Track) ainsi que d’une calibration différente du système antidérapage.

Photo: Aston Martin

Enfin, pour ce qui est du design, Aston Martin célèbre le 70e anniversaire de la Vantage en proposant en option la fameuse calandre à « palette » comme alternative à la calandre de type « hunter » qu’arbore le coupé depuis sa refonte il y a deux ans. Il existe également une nouvelle gamme de jantes en alliage.

Affichée à partir de 161 000 $ aux États-Unis (le prix canadien reste à déterminer), l’Aston Martin Vantage Roadster 2021 devrait commencer à arriver chez nous vers le milieu de l’année 2020. Ses rivales seront l’Audi R8 Spyder, la BMW M850i Cabriolet, la Porsche 911 Turbo Cabriolet, la Jaguar F-TYPE SVR décapotable et la Mercedes-AMG SL 63.

