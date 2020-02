Le premier VUS d’Aston Martin débarque à Montréal

Absent du Salon International de l’Auto de Montréal, l’Aston Martin DBX 2021 vient tout juste d’arriver dans la métropole.

Et c’est dans la salle d’exposition de chez Décarie Motors qu’on a pu le voir de près pour la première fois.

Bâti sur une plateforme conçue spécialement pour lui, le DBX est le plus récent véhicule à s’inscrire au sein du catalogue du constructeur britannique.

Chez Aston Martin, l’utilisation des lettres DB, soit les initiales de David Brown qui a acquis la marque en 1947, ne date pas d'hier. En effet, c’est en 1950 que la DB2 a vu le jour. Mentionnons tout de même que la 2-Litre Sport de 1958 a été rétroactivement baptisée DB1 puisqu’elle a été la première produite sous le règne de M. Brown.

Dans le cas de ce premier véhicule utilitaire sport (VUS) de grand luxe, le suffixe X fait référence aux quatre roues qui sont motrices. Typé propulsion, le système permet d’acheminer l’entièreté de la puissance aux roues arrière. À cet effet, le DBX est animé par un V8 biturbo de 4 litres qui génère 542 chevaux-vapeur de même que 516 livres-pied. Ce même bloc se trouve sous le capot des Vantage et DB11.

Photo: Germain Goyer

Pour ce qui est de la transmission, elle a été développée spécifiquement pour le DBX. Il s’agit d’une boîte automatique étagée sur neuf rapports. On note également la présence d’un différentiel électronique.

Positionné au même niveau que la DB11 au sein de la marque, il se faufile entre les Vantage et DBS. En ce qui a trait à sa concurrence, on dit du DBX qu’il mise davantage sur le comportement sportif que les Bentley Bentayga et Rolls-Royce Cullinan. Grâce à un système de gestion du roulis alimenté par une batterie de 48 volts, sa tenue de route serait optimisée. Le tout lui permettrait de demeurer stable en virage et de ne pas s’incliner trop fortement.

Dans le but de ne pas consommer outre mesure, la motorisation est dotée d’un système de désactivation des cylindres. Ressources naturelles Canada n’a toutefois pas divulgé les cotes pour ce nouveau VUS.

Votre chien n’est pas en reste

Afin qu’aucun membre de la famille ne soit écarté, Aston Martin offre en option l’ensemble destiné au transport d’animaux. Le tout comprend un coussin et une gamelle.

En appuyant sur un bouton situé à l’intérieur du coffre, le véhicule s’abaisse afin de faciliter l’accès de votre animal de compagnie à bord. Histoire qu’il ne salisse pas le coffre d’un bout à l’autre après s’être dégourdi les pattes, un ensemble de nettoyage accompagne cette option.

Photo: Germain Goyer

Soulignons aussi que tout est possible avec ce manufacturier de grand luxe. Autrement dit, si vous désirez que vos initiales soient brodées dans l’appuie-tête, on s’en occupe. Si vous un type de surpiqûre fait chavirer votre cœur, on s’assure que votre souhait soit réalisé.

Si vous n’avez pas de bête poilue à la maison, vous pouvez également opter pour l’ensemble de valises de voyage qui seront, bien entendu, agencées à votre véhicule.

Ayez les poches profondes

Pour mettre la main sur un DBX, il faut minimalement débourser 218 400 $. Or, il suffit de cocher quelques options pour que la facture dépasse les 260 000 $.

Suite à une soirée au cours de laquelle de nombreux clients potentiels étaient invités, Wesley Rehel, conseiller aux ventes chez Décarie Motors, a confié avoir déjà reçu « plusieurs commandes ». Il a aussi mentionné que le concessionnaire pour lequel il travaille « espère en vendre le plus possible en s’assurant toutefois d’offrir un produit qui demeure exclusif. »

Photo: Germain Goyer

Si Aston Martin est consciente que ses produits étaient traditionnellement destinés aux hommes et que ceux-ci sont plus nombreux à se procurer leurs véhicules, on entend rejoindre davantage de femmes avec le DBX. On précise également qu’un espace a été prévu dans la console pour y déposer, entre autres, un sac à main.

Les premiers exemplaires devraient être livrés à l’automne prochain.

Les visiteurs du Salon de l’auto de Toronto pourront le voir de près dès la semaine prochaine.