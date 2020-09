Une rare Aston Martin DB5 comme celle de James Bond vendue près de 1 M$

Depuis dix jours, une Aston Martin DB5 1963 était à l’enchère sur le site spécialisé Bring a Trailer. Elle s’est vendue 745 000 $ US.

Une fois convertie, cette somme représente environ 981 000 $ CAN. Elle était à vendre par un commerçant de McKinney au Texas. Si ce modèle est aujourd’hui aussi célèbre, c’est entre autres grâce à son association avec la franchise de film James Bond, le tout ayant début en 1964 avec Goldfinger.

Cet exemplaire, caractérisé par sa conduite à droite, fait partie des 886 coupés assemblés entre 1963 et 1965. Sous son capot avant loge un moteur à six cylindres en ligne de 4 litres. Celui-ci développait, à l’époque, une puissance de 282 chevaux. Notons que le numéro de série étampé sur le bloc, soit 400/1307, concorde avec celui de la feuille d’assemblage et de l’immatriculation. Quant à la transmission, il s’agit d’une boîte manuelle à cinq rapports.

Pendant les premières décennies suivant sa fabrication, cette Aston Martin DB5 est passée entre les mains de quelques propriétaires britanniques. Puis, en 2008, elle a été importée au Canada. Bien qu’elle était rouge Dubonnet à sa sortie de l’usine, elle arbore désormais une peinture gris métallisé depuis 2004. Quant à son habitacle, il a été restauré en 2017.

Notons également qu’elle a remporté la première position de sa classe lors du prestigieux Concours D’Elegance of America en 2019.

À titre indicatif, une Aston Martin DB5 coupé, vert forêt, est à vendre sur DuPont Registry. L’entreprise responsable de la vente en demande 729 500 $ US, soit environ 960 000 $ CAN.