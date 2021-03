Aston Martin dévoile une édition F1 de la Vantage

Afin de célébrer son retour en Formule 1 après une absence de plus de 60 ans, Aston Martin lance une édition F1 de son coupé Vantage.

Cette voiture conçue pour la route est la Vantage de production la plus axée sur la piste dans l’histoire du modèle. Elle vise en quelque sorte à reproduire la Vantage qui servira maintenant de voiture de sécurité officielle aux Grands Prix de F1.

Commençons par le V8 biturbo de 4,0 litres, qui voit sa puissance augmenter de 503 à 527 chevaux. Le couple maximal demeure à 505 livres-pied, mais il est accessible sur une plus grande plage de régime. En outre, la boîte de vitesses a été reprogrammée pour en faire meilleur usage.

Photo: Aston Martin

Au niveau du châssis, la rigidité de la structure a été accrue à l’avant, de nouveaux amortisseurs ont été installés et les ressorts arrière sont plus fermes dans l’optique d’améliorer la tenue de route et le contrôle. La direction retravaillée procure plus de sensations, au dire d’Aston Martin.

Bien sûr, comme on peut le voir sur les images, un ensemble aérodynamique spécial se trouve sur cette Vantage. Il comprend un becquet avant pleine largeur et un aileron arrière surélevé, tous deux en fibre de carbone. Sous la voiture, des aubes directrices canalisent efficacement l’écoulement de l’air. Aston Martin parle d’un appui au sol supplémentaire de 200 kilogrammes (440 livres).

Soulignons par ailleurs les jantes exclusives de 21 pouces chaussées de pneus Pirelli à profil surbaissé qui ont été développés spécifiquement pour cette édition F1, qui s’annonce au final aussi sexy que performante.

Photo: Aston Martin

Aston Martin l’offre autant en format coupé que cabriolet, dans plusieurs couleurs dont un Vert de course qui rappelle naturellement ses monoplaces de F1, et avec un choix de garnitures et d’accents pour l’intérieur, y compris un Vert lime assez fluo.

Le prix canadien n’a pas encore été annoncé, mais il est de 162 000 $ aux États-Unis, où les commandes sont déjà acceptées.

