Fini les boîtes manuelles chez Aston Martin en 2022

L’ancien patron d’Aston Martin, Andy Palmer, avait déjà exprimé le souhait d’être le dernier fabricant de voitures sport à offrir une boîte manuelle. Eh bien, ce ne sera pas le cas.

En poste depuis août 2020, le nouveau chef de la direction Tobias Moers vient d’annoncer qu’Aston Martin va abandonner les manuelles à partir de 2022.

Le seul modèle qui continue de proposer ce genre de boîte de vitesses actuellement est le coupé Vantage (pas la Roadster). Or, Moers confirme que l’option va disparaître quand la voiture recevra sa mise à jour.

Il explique que le nombre de clients intéressés à acheter une Vantage manuelle n’est tout simplement pas suffisant et que les contraintes réglementaires (notamment au niveau des émissions) ne justifient pas non plus son retour.

Photo: Aston Martin

À l’entendre parler, on a l’impression qu’Aston Martin aurait mis une croix sur la boîte manuelle bien avant ça s’il était arrivé aux commandes plus tôt, alors que son prédécesseur trouvait qu’elle donnait à la marque un argument de vente supplémentaire.

L’Aston Martin Vanquish, censée revenir pour une troisième génération en 2023, était pressentie pour offrir une boîte manuelle, mais n’y comptez plus. À propos, cette voiture à moteur central emploiera un V8 signé AMG dont la puissance totale devrait frôler les 700 chevaux grâce à l’apport de l’électrification, de quoi bien rivaliser avec les actuelles Ferrari F8 Tributo et McLaren 720S.

Une première Aston Martin 100% électrique est attendue en 2025.

En vidéo : la mort imminente de la transmission manuelle