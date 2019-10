Le Nissan TITAN XD 2020 suit les traces de son petit frère

Moins d’un mois après le dévoilement du TITAN de nouvelle génération au Texas, c’est au tour de son grand frère, le Nissan TITAN XD, de profiter d’une refonte et d’une foule d’améliorations pour l’année-modèle 2020.

Cette camionnette pleine grandeur, rappelons-le, s’insère entre les modèles conventionnels et les gros engins de travail dits « heavy-duty ». Son châssis en échelle entièrement caissonné est renforcé par rapport au TITAN et son empattement est allongé pour lui permettre d’intégrer une caisse de 6,5 pieds. Encore une fois, le TITAN XD sera disponible uniquement avec une cabine double et quatre roues motrices.

Même s’il se veut plus robuste et conçu pour de plus lourdes tâches, Nissan a décidé d’abandonner son moteur turbodiesel Cummins. Cela dit, le V8 à essence de 5,6 litres développe maintenant 400 chevaux (+10) et un couple de 413 livres-pied (+19) via une nouvelle boîte automatique à neuf rapports (autrefois sept) qui favorise de meilleures performances et une consommation réduite.

Photo: Nissan

Un puissant système de freinage est au programme et comprend des disques arrière ventilés. La performance hors route a aussi été accrue, notamment grâce au contrôle de l'adhérence en descente (PRO-4X seulement), à l'assistance au démarrage en pente, au différentiel à glissement limité des freins et au différentiel arrière à blocage électronique.

En dehors des sentiers battus, les conducteurs apprécieront également le nouveau cadran hors route, qui affiche l’angle des roues et l’inclinaison du véhicule dans les deux axes. Il serait plus précis que les systèmes similaires de la concurrence à haute vitesse, dit-on.

La capacité de remorquage n’a pas été annoncée, mais le Nissan TITAN XD 2020 offre plusieurs solutions d’attelage, dont un attelage à col de cygne intégré dans le châssis et facile d’accès. Celui-ci s’accompagne d’une prise à même la caisse pour faciliter encore plus le remorquage.

Photo: Nissan

Un contrôleur de freins de remorque intégré, un système antilouvoiement de la remorque, un mode de remorquage/charge lourde avec régulateur de vitesse en descente et un système de vérification des feux de la remorque sont tous inclus.

Les designers de Nissan en Californie ont redessiné leur plus gros camion en suivant la même thématique du « guerrier puissant » que le TITAN ordinaire. Des modèles de calandre originaux servent à mieux différencier les versions. Par exemple, vous remarquez parfois le nom « NISSAN » écrit en rouge au milieu du logo. Le pare-chocs avant et les roues (jusqu’à 20 pouces de diamètre) affichent un tout nouveau look.

À l’arrière, la caisse de chargement propose un nouvel éclairage entièrement à DEL, tandis que le hayon arbore une garniture contrastante sur certaines versions. De façon générale, le choix de couleurs et les combinaisons deux tons servent aussi à différencier les versions.

Photo: Nissan

Dans la cabine, la présentation se veut plus moderne, notamment avec un affichage configurable de sept pouces derrière le volant et un écran central de huit pouces. Ce dernier peut être remplacé par un écran de neuf pouces dont la résolution WXGA est supérieure à la norme HD.

Le système d’infodivertissement est compatible avec Apple CarPlay and Android Auto, tandis qu’un routeur Wi-Fi intégré (abonnement requis) permet de connecter jusqu’à sept appareils à une vitesse maximale de 45 Mb/s. Une technologie NissanConnect de nouvelle génération fait aussi partie de l’ensemble.

Photo: Nissan

N’oublions pas le nouveau toit panoramique à double panneau en option, qui est l’un des plus grands de la catégorie. Enfin, le fameux « bouclier de sécurité 360 » de Nissan est inclus de série et regroupe plusieurs aides à la conduite : système d’avertissement sur l’angle mort, alerte de trafic transversal, freinage d’urgence intelligent avec détection des piétons, incluant en marche arrière, et avertissement de sortie de voie.

Les prix seront connus à l’approche de la mise en marché du Nissan TITAN XD 2020, mais sachez que le modèle actuel débute à 49 498 $ avant les frais de transport et de préparation. Nissan offre toujours la meilleure garantie pour camions au Canada, soit cinq ans ou 160 000 kilomètres.