Le Nissan TITAN rêve lui aussi de défier le F-150 Raptor

L’automne dernier, Nissan a dévoilé ses TITAN et TITAN XD 2020 redessinés en espérant que son investissement de 300 millions de dollars allait enfin lui permettre de réaliser quelques gains dans le difficile marché des camionnettes pleine grandeur, dominé largement par les Américains, comme vous le savez.

La mécanique améliorée du TITAN et son comportement nous ont épatés lors de notre premier contact en novembre. Par contre, ce camion manque encore de sophistication par rapport à la concurrence et ses technologies ne le distinguent pas non plus. On déplore aussi le choix très limité des configurations et des options.

La version PRO-4X est clairement la plus intéressante, surtout en conduite hors route. On sent sa robustesse et le travail impeccable de sa suspension et de son différentiel. En revanche, ses capacités ont des limites et il faut oublier les modes de conduite que l’on peut sélectionner, comme Boue, Sable, Neige, etc.

Mais il y a de l’espoir à l’horizon!

Photo: Nissan

Est-ce que Nissan pourrait à son tour lancer un modèle pour rivaliser directement avec le Ford F-150 Raptor? « Absolument, il y a moyen d’aller encore plus loin que le PRO-4X », a déclaré à CarBuzz le directeur des véhicules commerciaux légers de Nissan en Amérique du Nord, Tiago Castro, lors du Salon de l’auto de Chicago la semaine dernière.

Il a cependant ajouté que Nissan se concentrait pour le moment sur la version tout-terrain déjà offerte.

Celle-ci renferme le même V8 de 5,6 litres à injection directe que toutes les autres (400 chevaux, 413 livres-pied), mais se démarque avec des amortisseurs monotubes Bilstein conçus pour un usage hors route, un contrôle de l’adhérence en descente et un différentiel arrière à blocage électronique. Le TITAN PRO-4X peut aussi être équipé de pneus hors route 275/70/R18, de roues en alliage au fini sombre et d’une plaque de protection pour le radiateur inférieur.

Peu importe ce que Nissan décide de faire, le F-150 Raptor va bientôt commencer à sentir la soupe chaude. Rappelons que FCA lancera finalement cette année son Ram Rebel TRX à moteur Hellcat et que General Motors serait en train de nous préparer un Silverado ZRX plus musclé et plus redoutable que l’actuel Trail Boss. Ça promet!