Que pensez-vous du Nissan Titan V8 2018?

J’ai particulièrement apprécié le Nissan Titan V8 2018, neuf, que j’ai récemment essayé. J’aimerais connaître votre opinion sur le produit avant de l’acheter.

--------------------------

Bonjour Joey,

Je vais être honnête, je ne suis pas un adepte de ce camion. Non, je ne crains pas sa fiabilité, surtout avec cet indestructible moteur V8. Maintenant, le Titan est un camion très lourd et extrêmement énergivore. Malgré sa conception récente, les technologies que l’on y propose ne sont pas au niveau de celles des camions américains, qui offrent plus de capacités pour une bien meilleure consommation de carburant.

Cela dit, je suis également conscient que les concessionnaires Nissan sont très « compréhensifs » lorsqu’un client se présente pour un Titan. Ces modèles sont parfois difficiles à vendre, et pour cette raison, le constructeur accorde souvent des rabais très alléchants. Et c’est probablement le cas pour le modèle 2018 neuf que vous convoitez, à une période où les 2019 sont arrivés depuis longtemps.

Ainsi, si vous craignez une mauvaise fiabilité, vous pouvez avoir l’esprit tranquille. Et j’ajouterais qu’à certains niveaux, le Titan est peut-être moins capricieux que certains rivaux, dont les technologies impactent beaucoup sur les coûts d’entretien. Cela dit, la seule raison de se procurer le Titan demeure son prix. Parce qu’à facture égale, vous êtes de toute évidence mieux servi par un Ram, un GM et un Ford F-150.