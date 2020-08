Le Nissan Titan ne reviendra pas au Canada après 2021

Il y aura bientôt un joueur de moins dans le segment des camionnettes pleine grandeur, du moins au Canada. Le Nissan Titan, incluant le modèle Titan XD plus costaud, ne sera plus vendu chez nous après l’année-modèle 2021. Il continuera cependant d’être offert aux États-Unis.

La directrice des communications de produits de Nissan Canada, Jennifer McCarthy, a confirmé la nouvelle hier au site The Truth About Cars.

Le tout s’inscrit dans le nouveau plan de rationalisation et de restructuration annoncé en mai par Nissan, qui prévoit réduire de 69 à moins de 55 le nombre de modèles vendus à travers le monde et diminuer sa capacité de production de 20%.

En 2019, Nissan a vendu 2 807 Titan au Canada, soit une baisse de 48,4% par rapport à l’année précédente et loin derrière toute la concurrence avec une infime part de marché de moins de 1%. Pour la première moitié de 2020, la chute est de 53,9%, accentuée par le coronavirus. Ce sont des chiffres nettement pires que de l’autre côté de la frontière.

Les Nissan Titan et Titan XD ont tous deux profité d’une refonte en profondeur pour 2020, mais la compagnie avait déjà commencé à couper dans les versions et les options disponibles, notamment le V8 diesel Cummins. Maintenant, seul la plus grosse cabine et la caisse de 5,5 pieds demeurent.

Avec l’élimination des Titan et Titan XD, Nissan dit vouloir se concentrer sur ses produits plus importants, comme le Rogue 2021 entièrement redessiné, et allouer plus de ressources à des voitures comme la berline sous-compacte Versa 2021. C’est sans parler bien sûr du tout nouveau multisegment électrique Ariya 2022 et de la camionnette intermédiaire Frontier de nouvelle génération, qui arriveront chez les concessionnaires canadiens l’an prochain.

