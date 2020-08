Balado : Nissan abandonne les camionnettes

Considérant que Nissan devait négocier avec certaines difficultés avant la pandémie, la situation ne s’est guère améliorée au cours de celle-ci.

Alors que certains produits sont vieillissants, on doit se concentrer, chez Nissan, sur les véhicules les plus rentables. C’est dans cette optique qu’on a décidé de mettre sur pause la commercialisation de la camionnette intermédiaire, le Frontier, et d’abandonner carrément la camionnette pleine grandeur, le Titan.

Pour en discuter, le chroniqueur automobile de Guide de l'auto Antoine Joubert était invité au micro de Benoit Dutrizac sur QUB Radio. Afin d’illustrer la goutte d’eau dans l’océan que représente le Titan dans l’univers des camionnettes, il a relaté que « on en a vendu 3000 l’année [des Nissan Titan] et durant la même période, Ford vendait un peu plus de 125 000 F-150. »

Au cours de cette chronique, il a également été question des crédits gouvernementaux totalisant 13 000 $ auxquels le nouveau Toyota RAV4 Prime est éligible ainsi que de l’arrivée d’un premier véhicule de la famille Bronco, soit le Ford Bronco Sport.