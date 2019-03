Nissan Altima-te AWD : juste parce que

Pourquoi une entreprise comme Nissan paierait-elle des milliers de dollars pour faire transformer une berline en véhicule à chenilles qu’elle ne vendra jamais? Et pourquoi pas?

Dans le but de faire la promotion de sa nouvelle Altima à quatre roues motrices, Nissan Canada a mandaté l’entreprise québécoise Motorsports in Action pour un projet pas comme les autres.

Le résultat est assez spectaculaire, merci. L’Altima-te AWD, une voiture unique au monde, est chaussée de chenilles de 75 centimètres en hauteur lui permettant de passer à peu près n’importe où.

L’équipe du Guide de l’auto a d’ailleurs eu l’occasion d’en prendre le volant sur les sentiers enneigés de Notre-Dame-de-la-Merci, dans la région des Laurentides.

Drôlement civilisée

Si la tenue de route sur la neige est améliorée par les chenilles, le bruit dans la cabine en prend pour son rhume! Reste que malgré une modification aussi radicale, l’Altima-te AWD demeure étonnamment confortable. La suspension fait un excellent boulot et on ne sent pratiquement aucune vibration au volant.

Évidemment, on ne conduit pas ce bolide comme on conduirait une Altima ordinaire. Il faut y aller doucement avec l’accélérateur, mais aussi avec le volant. Sur la neige, c’est un charme. Sur le bitume, l’histoire doit être un peu différente!

Photo: Nissan

Heureusement pour nous, les sentiers environnant le circuit Mécaglisse ne manquaient pas de neige. Nous avons pu nous en donner à cœur joie à bord de ce bolide fièrement modifié au Québec. Et si l’on avait pu aller plus vite? « On peut se rendre jusqu’à environ 100 km/h », note Carl Hermez, patron de Motorsports in Action.

Une modification plutôt compliquée

Il faut dire que les modifications apportées à l’Altima vont bien plus loin que deux paires de chenilles pour remplacer les quatre roues.

Afin de faire de libérer suffisamment d’espace pour installer les chenilles, Motorsports in Action a dû rehausser la garde au sol de l’Altima. Les ailes de la berline ont été élargies de 18 centimètres de chaque côté, histoire de donner à l’Altima-te AWD un look un peu plus agressif.

Photo: Nissan

La géométrie de la suspension a aussi été revue après l’installation des chenilles.

Avec l’Altima-te AWD, Nissan ajoute un bolide hivernal à une drôle de collection qui comprend également la 370Zki et le Rogue Warrior.