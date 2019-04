Sur la route : Nissan Altima AWD et Murano 2019 mis à l’essai

Le segment des berlines intermédiaires connaît des années de vache maigre, mais le manufacturier asiatique Nissan continue d’y investir temps et énergie. La preuve? La Nissan Altima reçoit une transmission intégrale de série pour l’édition 2019 au Canada. Tant sur le plan de la mécanique que de l’esthétique, Nissan nous offre un produit franchement intéressant! Pour ce qui est du Murano, on a droit à une légère refonte de mi-mandat. Rien de bien drastique, mais puisque le Murano est le 3e meilleur vendeur du manufacturier, il est logique qu’il reçoive quelques améliorations.

Au cours de cette capsule Sur la route, le journaliste du Guide de l’auto Frédéric Mercier conduit et critique dans la région des Laurentides la nouvelle Nissan Altima 2019 équipée de série d’une traction intégrale ainsi que le Murano 2019. On se doute bien que l’ajout d’une transmission intégrale dans la Altima ne changera pas l’amour des gens pour les VUS, mais cette berline sera assurément plus attrayante! Et vous, l’aimez-vous?