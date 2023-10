GM retarde la production de ses camionnettes électriques

General Motors a mis le paquet avec son GMC Hummer EV, une camionnette électrique aux dimensions hors normes et aux capacités exceptionnelles (sans parler du prix qui vient avec), mais le fait est beaucoup plus de gens attendent les Chevrolet Silverado EV et GMC Sierra EV.

Or, le constructeur veut mettre la pédale douce et a pris la décision de repousser le début de la production de ces deux modèles à l’usine d’Orion à la fin de 2025. Pourquoi? Non, ce n’est pas à cause de la grève des travailleurs automobiles en cours aux États-Unis.

Selon une déclaration faite par un porte-parole de GM et relayée par Automotive News, la raison première est une volonté « de mieux gérer les investissements en s’alignant avec la demande pour les véhicules électriques qui ne cesse d’évoluer ». On comprend par-là que le géant américain doute des intentions réelles des consommateurs dans le marché actuel. Du côté de Ford, par exemple, les ventes de F-150 Lightning ont chuté de 46% aux troisième trimestre.

Le même porte-parole a ajouté que des « améliorations d’ingénierie » doivent être apportées afin d’accroître la rentabilité des produits en question. Malheureusement, il n’y a pas plus de détails à ce sujet.

Photo: Germain Goyer

Rappelons que GM assemble déjà des Silverado EV (dont le carnet dépassait les 150 000 réservations à l’été 2022) aux côtés du Hummer EV dans son complexe Factory Zero de Detroit. Un nouveau quart de travail s’y ajoutera en 2024, permettant au Sierra EV de rejoindre ses frères.

Pour ce qui est de l’usine d’Orion, qui termine bientôt la production des Chevrolet Bolt EV et Bolt EUV, le plan était de la convertir à coup de 4 milliards $ américains pour commencer à fabriquer des Silverado EV et Sierra EV vers la fin de 2024 étant donné que ces camionnettes généreront plus de profits. Maintenant, on sait que ce sera un an plus tard. Bref, aucun véhicule ne sortira de cet endroit pendant deux ans.

Environ un millier d’employés à Orion pourront être réaffectés dans d’autres usines de GM, dont la Factory Zero. Ils auront la possibilité d’y retourner une fois les travaux terminés.

Le Silverado EV propose pour l’instant deux versions, soit WT (510 chevaux et 615 lb-pi) et RST (660 chevaux et 780 lb-pi). La capacité de remorquage s’élève à 10 000 lb dans le cas de la seconde et le sprint de 0 à 97 km/h s’effectue en 4,5 secondes. Les deux se vantent de parcourir jusqu’à 640 km et de regagner environ 160 km en seulement 10 minutes via une borne rapide de 350 kW.

