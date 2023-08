Un VUS électrique à 3 rangées de Subaru fabriqué par Toyota en 2025

En mai dernier, le nouveau chef de la direction de Subaru, Atsushi Osaki, a annoncé que quatre nouveaux véhicules électriques feront leur apparition avant la fin de 2026. Tous devraient être commercialisés en Amérique du Nord, ce qui est génial. Ce seront des utilitaires, sans surprise, et l’un d’eux risque de ressembler à une Outback.

Maintenant, par le biais du site Automotive News, qui s’appuie sur des sources ayant eu connaissance des plans du constructeur, on apprend qu’un autre modèle comptant trois rangées de sièges (comme l’Ascent) sera fabriqué au Kentucky en 2025 – non pas par Subaru mais plutôt par son partenaire Toyota. Aucune confirmation officielle n’a encore été faite, cependant.

Toyota y assemblera en parallèle son propre VUS électrique à trois rangées, celui dont on vous parlait au début du mois d’avril et qui pourrait s’appeler bZ5X. Les deux viendront rivaliser entre autres avec le Kia EV9 ainsi que les futurs Ford Explorer électrique et Hyundai IONIQ 7 en misant sur des batteries qui proviendront d’une nouvelle usine en Caroline du Nord.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Selon ce que rapportait le quotidien japonais Nikkei au printemps, l’usine de Georgetown au Kentucky sera modernisée au coût de plus de 600 millions $ canadiens et pourrait être en mesure de fabriquer 120 000 véhicules électriques par année.

Le VUS électrique à trois rangées de Subaru, dont le nom reste à déterminer, viendra se positionner au-dessus de l’actuel Solterra. Ce dernier n’est pas admissible à la pleine subvention fédérale aux États-Unis parce qu’il est produit au Japon et non en sol américain, mais le nouveau modèle le sera.

Les Solterra et Toyota bZ4X ont été développés conjointement et tardivement par rapport à d’autres concurrents, et leur technologie n’est pas la plus performante sur le marché, loin de là. Espérons que leurs grands frères sauront faire mieux.

En vidéo : Survol du Subaru Solterra 2023