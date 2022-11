Subaru Solterra 2023 : voici enfin les prix

Dévoilé il y a un an, le Subaru Solterra 2023 ira incessamment rejoindre ses premiers clients au Québec, mais ce n’est qu’aujourd’hui qu’on découvre l’échelle de prix de ce premier VUS entièrement électrique à arborer le logo étoilé de la marque japonaise.

Le Solterra ne propose que des versions à quatre roues motrices alors que son jumeau, le Toyota bZ4X, en offre aussi deux à traction qui s’avèrent plus abordables. Si l’on compare des pommes avec des pommes, ces deux véhicules coûtent pratiquement la même chose. Le bZ4X XLE avec rouage intégral a été annoncé avec un prix de base de 54 990 $ et le Solterra débute quant à lui à 54 295 $, transport et préparation de 2 308 $ en sus.

Cette décision est stratégique puisqu’elle le qualifie à la fois pour le rabais de 5 000 $ accordé par le gouvernement fédéral (le PDSF de base maximal pour l’éligibilité est maintenant de 55 000 $) et celui de 7 000 $ du programme québécois Roulez vert (limite de 60 000 $ qui sera bientôt rehaussée à 65 000 $). En bref, les acheteurs québécois du Solterra auront droit à une subvention totale de 12 000 $.

Photo: Subaru

Beaucoup de technologies

Qu’obtient-on pour une telle somme? Au-delà du système de traction intégrale avec fonction X-MODE bimode, on note des roues de 18 pouces ainsi que des phares et feux arrière à DEL. À bord, un volant gainé de cuir et des sièges en tissu accompagnent un tableau de bord numérique de 7 pouces et un écran d'infodivertissement de 8 pouces compatible avec Apple CarPlay et Android Auto sans fil.

Puis, n’oublions pas les nombreuses technologies d'aide à la conduite du système EyeSight, incluant entre autres la surveillance des angles morts, l'avertissement de circulation transversale arrière, les systèmes précollision et de freinage d'urgence, l'alerte de franchissement involontaire de ligne avec aide au maintien dans la voie, le régulateur de vitesse adaptatif et la reconnaissance des panneaux de signalisation.

Photo: Subaru

Pour un supplément de 4 100 $, l’ensemble de luxe ajoute un système de caméras à 360 degrés, des roues deux tons de 20 pouces, des longerons de toit à profil bas, des essuie-glaces avec détecteur de pluie et un aileron arrière, notamment. Dans l’habitacle, il apporte un garnissage de sièges en StarTex (un polyuréthane fait à 25% de plastique recyclé), un siège du conducteur à 10 réglages électriques avec mémoire et des places arrière chauffantes.

Les amateurs de technologie apprécieront l’écran multimédia de 12,3 pouces, la chaîne audio Harman Kardon à 11 haut-parleurs et le chargeur sans fil pour cellulaire, sans oublier l'aide au stationnement évoluée.

Photo: Subaru

Enfin, la gamme du Solterra culmine avec l'ensemble technologie, qui fait grimper le prix à 62 095 $. En plus de tout ce qui est décrit ci-dessus, on retrouve une garniture de capot au fini noir brillant, un toit panoramique fixe, des sièges avant ventilés, un éclairage d'ambiance, un rétroviseur intelligent avec HomeLink et un couvre-bagage.

Tous les Solterra disposent de plusieurs services connectés grâce au partenariat avec Toyota, dont Safety Connect, Remote Connect, Service Connect et Drive Connect. Ce dernier regroupe par exemple la navigation infonuagique et l'assistant intelligent. Une fois les périodes d’essai terminées, un abonnement payant sera requis pour les conserver.

Photo: Wheelsage

Quelques données techniques

Quant à la motorisation, elle totalise 214 chevaux et 248 livres-pied de couple, tirant son énergie d’une batterie au lithium-ion de 72,8 kWh. C’est bien modeste comme puissance pour un VUS électrique, tout comme l’autonomie de 360 km affichée par Ressources naturelles Canada.

Au fait, ladite batterie peut se recharger de 10 à 80% en 50 minutes via une borne rapide à courant continu de 100 kW (pas plus). Toyota et Subaru avertissent cependant que la recharge rapide pourrait être impossible lorsque la température de la batterie est inférieure à -20 degrés Celsius, de quoi bien embêter les conducteurs québécois durant la saison froide. On espère être en mesure d’effectuer un essai routier approfondi cet hiver pour vous donner l’heure juste. À suivre!

En studio : Les Subaru Solterra et Toyota bZ4X débarquent chez nous en 2022