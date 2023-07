Le prix moyen d’un véhicule neuf au Québec explose à 64 215 $

Mercedes-Benz beurre épais avec le prix du nouveau GLC 2023

Ayant été dévoilé il y a presque un an jour pour jour et avec une arrivéé chez les concessionnaires canadiens en juin, on peut dire que le Mercedes-Benz GLC 2023 de nouvelle génération s’est fait longtemps attendre. On connaît maintenant ses prix et, inflation oblige, il coûte nettement plus cher …