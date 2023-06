Mazda3 2024 : plus puissante et plus chère

Mazda apporte des révisions importantes à sa voiture compacte pour l’année-modèle 2024. Les premiers exemplaires de la Mazda3 Sport à hayon arriveront chez les concessionnaires cet été, tandis que ceux de la berline Mazda3 suivront à l’automne.

Tout d’abord, le moteur de base de 2 litres (155 chevaux, 150 lb-pi) est abandonné. De série, on retrouve maintenant sous le capot le moteur atmosphérique de 2,5 litres, dont la puissance augmente de 186 à 191 chevaux et le couple demeure à 186 lb-pi. De plus, grâce à une technologie améliorée de désactivation des cylindres, Mazda promet une consommation d’essence réduite, passant de 7,8 à 7,5 L/100 km (berline à boîte automatique).

Attention : la boîte manuelle à six rapports n’est plus offerte avec les versions GX et GS. Pour toutes ces raisons, le prix de base de la Mazda3 2024 augmente de 21 900 à 24 200 $, sans compter les frais de transport et de préparation de 1 995 $. Dans le cas de la Mazda3 Sport 2024, le prix monte de 22 900 $ à 24 950 $.

Photo: Marc Lachapelle

En version GS, le prix débute respectivement à 26 700 $ et 27 450 $. Comptez un supplément de 4 200 $ pour le rouage intégral. L’ensemble GS Luxe est de retour, améliorant le niveau de confort et remplaçant l’écran multimédia de 8,8 pouces par un de 10,25 pouces (qui devient tactile en utilisant Apple CarPlay ou Android Auto).

Toutes les Mazda3 et Mazda3 Sport 2024 comprennent plusieurs dispositifs de sécurité i-Activsense de série, dont la surveillance avancée des angles morts et l’alerte de circulation transversale arrière. Le freinage d’urgence automatique a été revu afin de mieux fonctionner dans la noirceur, ce qui est une bonne nouvelle.

La version GT est la seule qui conserve l’option de la boîte manuelle, mais uniquement dans la Mazda3 Sport. Elle se vend à partir de 32 450 $ pour 2024 au lieu de 31 700 $. Le rouage intégral, encore une fois, n’est disponible qu’avec la boîte automatique, pour un prix commençant à 35 000 $ dans le cas de la berline et à 35 750 $ si l’on choisit la variante à hayon.

Photo: Guillaume Rivard

Une coche plus haut, la GT Turbo s’affiche respectivement à partir de 37 400 $ et 38 150 $. Son moteur ne change pas et développe jusqu’à 250 chevaux et 320 lb-pi en s’abreuvant d’essence super à indice d’octane 93 (227 chevaux et 310 lb-pi avec de l’essence ordinaire).

C’est lui aussi qu’on retrouve dans la nouvelle édition Suna, exclusive à la Mazda3 Sport 2024. Peinte dans une couleur Sable zircon métallique, la voiture se démarque de plus par son revêtement intérieur noir/terracotta agrémenté de coutures terracotta. Le prix s’élève ici à 38 900 $.

Photo: Mazda

À quand une Mazda3 à plus de 40 000 $ sans les frais de transport et de préparation? Considérant que la compagnie cherche de plus en plus à devenir une marque haut de gamme, cela ne saurait tarder.

