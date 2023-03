Pourquoi assurer un véhicule électrique coûte si cher?

Garantie et assurance : à quoi s’attendre avec un véhicule électrique?

Lorsqu’on achète une voiture électrique, les protections au-delà de la garantie de base du véhicule sont bien sûr différentes de celles pour un modèle conventionnel – et plus longues. Il y a d’abord les composantes de traction (moteurs électriques, générateur, etc.) et puis la batterie. Comme le remarque CAA-Québec dans …