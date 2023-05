Subaru Impreza 2024 : une hausse de prix salée

Dévoilée en novembre dernier à Los Angeles puis en première canadienne à Montréal en janvier, la Subaru Impreza 2024 de nouvelle génération arrive très prochainement chez les concessionnaires et nous connaissons maintenant ses prix.

Légèrement modernisée à l’extérieur, la compacte emblématique de la gamme Subaru poursuit dans la foulée du modèle 2023 mais en n’offrant plus la berline. Elle reste donc uniquement disponible en variante à hayon. De même, oubliez l’Impreza manuelle : toutes les versions sont équipées de la boîte Lineartronic à variation continue et, par conséquent, du système de sécurité EyeSight de nouvelle génération.

Voilà ce qui explique que l’Impreza Commodité en entrée de gamme affiche un PDSF à partir de 26 795 $, en hausse de 3 500 $ par rapport à 2023. En ajoutant les frais de transport et de préparation, qui ont eux aussi augmenté (2 308 $), le prix dépasse légèrement les 29 000 $.

Photo: Subaru Canada Inc.

L’équipement comprend un moteur de 2 litres qui développe 152 chevaux, un système d'infodivertissement à écran tactile de 7 pouces, la climatisation automatique bizone, des sièges avant chauffants et de nouveaux phares directionnels à DEL entièrement automatiques.

Vient ensuite la version Tourisme qui débute à 29 995 $. Elle se distingue par des roues de 17 pouces en alliage noir brillant, des antibrouillards à DEL, des sièges en tissu de qualité supérieure, un volant chauffant gainé de cuir et surtout un écran tactile vertical de 11,6 pouces, une première pour l'Impreza. Celui-ci donne accès à Apple CarPlay et Android Auto sans fil ainsi qu'aux services connectés SUBARU STARLINK.

Mentionnons aussi les aides à la conduite supplémentaires comme la détection des angles morts, l'assistance au changement de voie et l'alerte de trafic transversal à l'arrière.

Photo: Subaru

Retour de la RS

La grande nouveauté avec la Subaru Impreza 2024 est le retour de la version RS, qui avait fait ses débuts en 1998 et se voulait le précurseur de la WRX sur le marché nord-américain. Naturellement plus puissante, elle utilise un moteur de 2,5 litres produisant 182 chevaux et sa transmission s’accompagne de palettes au volant.

Des écussons RS et une finition noire sur la calandre, des déflecteurs latéraux, des rétroviseurs et des roues de 18 pouces agrémentent l’extérieur, tandis que l'habitacle revêt des garnitures gris fusil et en similifibre de carbone ainsi que des sièges avant sport en tissu noir et rouge. À cela s’ajoutent un toit ouvrant, des pédales en aluminium et un système audio Harman Kardon à 10 haut-parleurs. Tout ceci coûte au minimum 31 795 $.

Photo: Subaru

Enfin, il y a la version haut de gamme Sport-tech, qui commence à 34 795 $. Jantes exclusives de 18 pouces et sièges en cuir dominent la liste des améliorations, sans oublier la navigation et des éléments de sécurité comme la surveillance de l’attention du conducteur et le freinage automatique en marche arrière.

Le Guide de l’auto fera un premier essai de la nouvelle Subaru Impreza 2024 en Colombie-Britannique au début du mois de juin, c’est à ne pas manquer. Au fait, si vous recherchez une compacte à hayon plus abordable, il y a toujours la Mazda3 Sport, la Kia Forte5 et la Toyota Corolla Hatchback. Seule la première est disponible avec un rouage intégral comme l’Impreza, mais elle revient alors plus chère.

En vidéo : Meilleurs achats 2023 - catégorie des voitures compactes