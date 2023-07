Porsche Vision 357 Speedster : un rafraîchissant hommage à la 356

Dans le cadre du Goodwood Festival of Speed qui s’amorce aujourd’hui en Angleterre, et poursuivant les célébrations de son 75e anniversaire, le constructeur allemand Porsche a présenté une quinzaine de bolides classiques et de nouveaux modèles, dont un concept qui rend hommage à sa toute première voiture de série, la 356.

Baptisée Vision 357, cette Porsche existe en deux configurations, soit un coupé et un cabriolet Speedster. Tout comme le récent concept Mission X, elle demeure centrée sur le plaisir de conduire à l’état pur.

C’est sur la Speedster que les projecteurs sont surtout braqués. Normal puisqu’elle se démarque avec son parebrise raccourci et sa toile qui recouvre l’entière partie droite de l’habitacle. Il n’y a d’ailleurs pas de siège, d’appuie-tête ni d’arceau de sécurité de ce côté.

Photo: Porsche

La carrosserie Gris marbre comporte une vaste section Gris Grivelo qui englobe le pare-chocs et les ailes avant, rappelant d’anciennes voitures de course d’endurance munies de protections contre les roches. Même les roues avant de 20 pouces arborent cette couleur plus foncée. Pour ajouter du contraste, des éléments comme les mécanismes d’ouverture du capot avant sont peints en Bleu Miami et des logos « 75 » sont bien mis en évidence.

Vous remarquez par ailleurs que les rétroviseurs latéraux sont remplacés par des caméras, montées non pas sur les portières mais plutôt sur les ailes comme jadis. Leurs minces boîtiers prennent la forme d’ailettes. Sinon, la Vision 357 Speedster fait un clin d’œil à la 356 avec la disposition circulaire de ses phares (très originaux, en passant) et son imitation de grille verticale à l’arrière.

Photo: Porsche

Le poste de pilotage, lui, est réduit à l’essentiel et naturellement centré sur le conducteur. Le siège est bas et sa structure est même intégrée à la monocoque. Des coussins en tissu Racetex et un harnais à six points complètent le tout. Derrière le volant de type course, un mince panneau transparent sert aux instruments. La fibre de carbone abonde et certaines commandes reprennent joliment la couleur d’accent Bleu Miami.

Enfin, pour ce qui est des éléments techniques, Porsche donne très peu de détails. Il s’agit avant tout d’une étude de style et non d’un concept qui présage un modèle de production. Les bases de la Vision 357 sont partagées avec la foudroyante 718 GT4 e-performance de 1 073 chevaux que notre collègue Julien Amado a essayée en novembre dernier. Ainsi, le châssis provient d’une 718 GT4 Clubsport, alors que les moteurs électriques et la batterie dérivent du concept Mission R de 2021. Ce dernier pouvait accélérer de 0 à 100 km/h en 2,5 secondes et dépasser les 300 km/h.

