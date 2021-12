Porsche Vision Gran Turismo : un concept réel pour le monde virtuel

La sortie du très attendu Gran Turismo 7 est prévue le 4 mars 2022 et parmi les centaines de véhicules disponibles, on retrouvera en exclusivité la Porsche Vision Gran Turismo, le premier concept créé par le fabricant allemand spécifiquement pour un jeu vidéo.

Rappelons que Porsche est présent dans la série Gran Turismo depuis 2017, plus récemment avec la Taycan Turbo S.

La voiture que vous voyez ici est bien réelle, pourtant. Elle a été conçue par les designers et ingénieurs de Porsche en collaboration avec le studio de jeux vidéo japonais Polyphony Digital. Puisqu’ils n’avaient pas à penser en fonction d’un modèle de production, ils ont eu pratiquement carte blanche.

Photo: Porsche

« Des projets comme la Porsche Vision Gran Turismo sont particulièrement intéressants pour nous dans notre processus de création, car ils nous permettent d’approfondir l’ADN du design de Porsche et d’échanger avec des designers d’autres industries », explique le vice-président du design chez Porsche, Michael Mauer.

Ce concept pour Gran Turismo 7 se veut en quelque sorte un aperçu des futures voitures sport de route et de course de Porsche dans les années 2030. Il s’apparente à un mélange entre les concepts 917 Living Legend et 919 Street, avec une silhouette très basse et large qu’accentuent les ailes proéminentes abritant des roues surdimensionnées (22 pouces).

Placés bas à l’avant, les phares à quatre points sont une évolution de ceux de la Taycan, tandis qu’à l’autre bout, l’étroite bande de lumière va plus loin que celle des Taycan et 911 en s’intégrant à un aileron arrière actif.

Il n’y a pas de portières sur la Porsche Vision Gran Turismo : l’accès au cockpit se fait en soulevant vers l’avant l’ensemble composé du toit et des vitres. Assis très près du sol et attaché à son siège par un harnais de course, le conducteur a devant lui des pédales ajustables, un volant de course inspiré de la 919 Hybride et une instrumentation holographique sur un panneau courbé.

Photo: Porsche

Dernier détail important : cette voiture est 100% électrique. De plus, elle utilise une savante combinaison de carbone et de titane pour limiter le poids et maximiser les performances. À l’intérieur, des sangles remplacent les poignées de portes et tous les matériaux sont de nature végane à 100%, incluant le tissu RaceTex des sièges.

Soudainement, on a encore plus hâte de jouer au nouveau Gran Turismo 7!

