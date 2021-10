Porsche 911 électrique : le designer en chef a déjà sa vision

La berline Taycan n’est que le début de l’offensive électrique de Porsche. On sait que les prochaines 718 et Macan seront à batterie, mais qu’en est-il de la légendaire 911?

Ne retenez pas votre souffle, car ce sera le dernier modèle de Porsche à devenir 100% électrique, a confirmé le grand patron Oliver Blume plus tôt cette année. Son souhait serait même qu’elle conserve toujours un moteur à combustion. Or, ce n’est visiblement pas réaliste quand de plus en plus de gouvernements disent vouloir bannir les véhicules à essence dans la prochaine décennie.

Ainsi, une Porsche 911 électrique ne risque pas d’arriver avant 2030. Toutefois, le designer en chef du constructeur, Michael Mauer, a mentionné au site Autocar qu’il a déjà sa vision du format et du style que prendrait un tel modèle.

Sans partager de croquis, il affirme que la silhouette emblématique de la 911 restera même après le passage vers l’électrique. Ce sera aussi l’occasion pour son équipe d’avoir une plus grande liberté de conception, car les normes antipollution qui deviennent de plus en plus strictes, surtout en Europe, imposeront rapidement de lourdes contraintes.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Mauer donne en exemple la complexité du système d’échappement qui ferait en sorte qu’une future 911 à moteur thermique ait un porte-à-faux arrière long de près de deux mètres.

« Nous sommes passés du refroidissement à l’air au refroidissement à l’eau, et nous avons maintenant des moteurs turbocompressés. Peut-être qu’une 911 électrique est un changement plus important, mais d’un point de vue purement de design, c’est quelque chose qui est encore plus facile à imaginer dans le futur », a-t-il déclaré en entrevue.

Selon Mauer, la 911 est une voiture sport 100% émotions, mais tout ne repose pas sur le son du moteur. Il y a le dynamisme, le couple et la performance, choses que les moteurs électriques permettent. La question : est-ce que les jeunes d’aujourd’hui – et les clients de demain – ont vraiment besoin du son? Le designer en chef de Porsche n’en est pas sûr.

À plus court terme, sachez qu’un prototype récemment aperçu sur le circuit allemand du Nürburgring laisse croire que la 911 hybride fort attendue par certains achève son développement. Rappelons que la génération actuelle (992) a été conçue dès le départ pour pouvoir accueillir éventuellement un petit moteur électrique à l’arrière faisant partie d’un système hybride – probablement le même genre que dans la Panamera Turbo S E-Hybrid de 690 chevaux. On devrait en savoir plus dans les prochains mois.

En vidéo : Le Guide de l'auto découvre la Porsche 911 GTS 2022