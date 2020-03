Photo: Need for Speed

De nombreux jeux vidéo mettant en scène des voitures, réelles ou fictives, ont vu le jour depuis la sortie de Gran Trak 10 par Atari en 1974 – considéré comme le premier du genre. On parle autant de jeux de course classiques (Forza, Gran Turismo, etc.) que de jeux d’action (Grand Theft Auto) et de fantaisie (Mario Kart).

Le site Carwow a récemment étudié des milliers de titres et dressé une liste des 10 modèles de voitures qui apparaissent le plus souvent. Les voici…