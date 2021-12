Pure Breed Factory : un trésor caché du Québec

Aujourd’hui, le Guide de l’auto vous invite dans le monde fascinant de la restauration de voitures classiques. On ne parle toutefois pas de n’importe quelles voitures classiques… Non, on s’attarde plutôt aux plus grands classiques jamais offerts par la marque Porsche!

On vous plonge ainsi dans l’univers de Pure Breed Factory, cet atelier québécois basé à Boucherville qui en fait certainement saliver plus d’un. Spécialisé dans la restauration des modèles 911 avec moteurs refroidis à l’air, Pure Breed offre un service tout à fait unique en son genre au Québec, voire au Canada.

Photo: Christophe Mallette

Un monde de possibilités

À notre arrivée chez Pure Breed Factory, cinq véhicules étaient dans l’atelier. L’équipe, composée de mécaniciens, d’ingénieurs et de bricoleurs, nous a accueillis à bras ouverts en nous permettant de visiter chaque recoin de l’atelier et de la cour arrière.

Son propriétaire et fondateur, Shervin, nous en a mis plein la vue avec ses modèles finis. Parmi ceux-ci, il y avait une Porsche 911 de déclinaison 930, de couleur sauge et aux différents accessoires de couleur bronze. L’habitacle au grand complet avait été modifié, et des modifications à la motorisation avaient aussi été apportées… regardez les dimensions de l’intercooler! Plus loin, on retrouvait une autre Porsche de même teinte qui se voulait en fait une 911 Carrera 1984 avec une motorisation de 3,6 L de type 6 cylindres à plat atmosphérique.

Photo: Christophe Mallette

La prémisse qu’adoptent les gens de Pure Breed Factory est assez simple : si vous pouvez l’imaginer, ils s’efforceront de le réaliser. Lors de notre visite, nous avons pu témoigner de choses qui ne font habituellement que l’objet de rêves. Imagerie 3D afin de reconstruire des panneaux de carrosserie en fibre de carbone plutôt qu’en aluminium, personnalisation complète de l’habitacle et de ses éléments, remise à neuf des composantes motrices, de la transmission ou encore de la suspension et direction. Absolument tout y est.

Photo: Christophe Mallette

Concept unique au Québec

Comment ça fonctionne, tout ça? Eh bien, plusieurs options s’offrent à vous. Pure Breed Factory se veut à la base un atelier de restauration. Si vous êtes propriétaire d’un véhicule classique et que vous désirez le restaurer, l’équipe de Boucherville s’assurera de vous en mettre plein la vue.

Qu’arrive-t-il, par contre, si vous ne possédez pas de véhicule, mais que vous souhaitez vous procurer un produit fini? Pas de soucis ici, puisque Pure Breed Factory offre également un service clé en main. L’entreprise possède un inventaire disponible à la vente que vous pouvez consulter, sur demande, et propose aussi un service de « repérage » : les employés s’occupent de vous dénicher un véhicule et de le restaurer à votre goût.

Photo: Christophe Mallette

Évidemment, vous vous doutez bien que tout ça a un prix. On parle de 150 000 $ à 200 000 $ pour un service complet; ce qui comprend le repérage du véhicule, son achat et la restauration qui lui est appliquée.

Ces chiffres en feront sursauter plus d’un, mais ça demeure plutôt abordable en comparaison à ce qui est offert ailleurs dans le monde. Tout d’abord, pour trouver quelque chose de similaire, il faut s’aventurer aux États-Unis, en Angleterre ou ailleurs en Europe, puisqu’ici, Pure Breed Factory règne seul. Puis, lorsque l’on regarde du côté international, chez Singer ou Guntherwerks, en Californie, par exemple, on ne s’en sort jamais en bas d’un million de dollars américains pour un service similaire. Certes, les changements apportés sont peut-être plus drastiques ou plus complets, mais de là à justifier jusqu’à 10 fois le prix demandé par l’atelier québécois…

