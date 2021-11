Porsche Taycan : une version GTS s'ajoute à la gamme

Chaque modèle de la gamme de Porsche inclut dorénavant une version GTS. En effet, le constructeur allemand a profité du Salon de l’auto de Los Angeles 2021 qui s’ouvre aujourd’hui aux médias pour présenter les nouvelles Taycan GTS et Taycan GTS Sport Turismo 2022.

Cette version se positionne entre les Taycan 4S et Taycan Turbo. Dans le cas de la familiale Sport Turismo, elle reprend la silhouette, la ligne de toit inclinée vers l’arrière et le coffre de 1 212 litres (dossiers rabattus) de la Taycan Cross Turismo récemment ajoutée. Par contre, sa hauteur de conduite n’est pas relevée de 20 millimètres comme cette dernière et il n’y a pas non plus de garnitures protectrices sur les arches de roues.

590 chevaux

La suspension pneumatique adaptative dotée du système Porsche de gestion active de la suspension (PASM) est expressément adaptée à la GTS, permettant d’améliorer le comportement en virage. Le réglage des roues arrière directrices livrables en option est encore plus sportif, tandis que le son plus riche créé par Porsche contribue à rehausser le caractère des voitures, selon la compagnie.

Photo: Porsche

Grâce à une puissance qui peut atteindre 590 chevaux en mode surpuissance (overboost) avec assistance au départ arrêté (launch control), les Taycan GTS et Taycan GTS Sport Turismo bouclent le sprint 0-100 km/h en 3,7 secondes, soit une demi-seconde de plus que les versions Turbo. Elles affichent une vitesse de pointe de 250 km/h.

Allure plus sportive et toit innovateur

Naturellement, comme le veut la tradition GTS, la carrosserie comporte de nombreux éléments en noir ou au fini foncé, notamment le bouclier avant, la base des rétroviseurs extérieurs et la garniture des vitres latérales. L’habitacle s’enrichit d’équipements Race-Tex noirs pour un style plus dynamique, sans oublier les garnitures en aluminium brossé avec finition noire anodisée.

Photo: Porsche

Détail intéressant, le toit panoramique avec contrôle solaire est une nouvelle option livrable sur la Taycan GTS. Un film à cristaux liquides à activation électrique permet d’obtenir le degré d’opacité voulu. En fait, le toit est divisé en neuf segments qui peuvent être activés individuellement, une première dans l’automobile. À part les réglages transparent et mat, on peut aussi sélectionner semi-transparent et foncé.

Les nouvelles Porsche Taycan GTS et Taycan GTS Sport Turismo 2022 se vendent à partir de 150 100 $ et 152 700 $, respectivement. Les deux arriveront chez les concessionnaires Porsche au printemps 2022.

En vidéo: notre essai de la Porsche Taycan Cross Turismo