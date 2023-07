Le logo de Porsche aurait pu être très différent… et plutôt étrange

Porsche fête ses 75 ans en 2023 et, en plus des célébrations auxquelles nous avons assisté, la compagnie en a profité entre autres pour revoir légèrement son fameux emblème pour la première fois en 15 ans et la sixième depuis l’original créé en 1952 (seul le nom de Porsche écrit en lettres apparaissait sur les voitures lors des quatre premières années).

Mais saviez-vous qu’il aurait pu avoir l’air très différent de celui qu’on connaît?

L’un des premiers clients de Porsche, Ottomar Domnick, avait lancé un concours et offert une bourse pour trouver un logo à la nouvelle marque allemande. Celui qui a importé les premières Porsche aux États-Unis, Max Hoffman, avait aussi approché Ferry Porsche en vue de concevoir un logo.

Photo: Porsche

Finalement, c’est le designer Franz Xaver Reimspieß, à qui l’on doit également l’étoile de Mercedes-Benz et le logo de Volkswagen, qui a conçu l’emblème en combinant les armoiries de la ville de Stuttgart et du land de Württemberg-Hohenzollern.

Or, des voix se sont élevées au début des années 1960 en prétextant que ce logo était trop chargé, pas assez clair et peu attrayant à l’imprimé en raison des technologies limitées de l’époque. Hanns Lohrer, un artiste qui a conçu plusieurs affiches et publicités pour Porsche dans les premières décennies, est venu en aide, mais sans succès.

Photo: Porsche

Ci-dessus se trouvent cinq des propositions qui ont été rejetées. L’une consistait en un simple « P » noir placé en italique et reproduit de façon symétrique pour créer une sorte de flèche. La plupart des autres adoptaient le noir, le rouge et le doré, qui sont devenues les couleurs représentant la marque.

L’emblème le plus étrange est certainement celui qui ressemble à un masque (certains diront d’une tribu africaine, d’un robot des Transformers ou même d’Ironman). Vous imaginez ça sur une 911 ou Taycan de nos jours? Disons que Porsche a fait le bon choix de garder son idée originale!

