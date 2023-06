Porsche a fêté ses 75 ans et on y était!

Stuttgart, Allemagne. Le Guide de l’auto a eu le privilège d’assister au 75e anniversaire de la marque Porsche. Seuls quelques journalistes triés sur le volet ont été invités, et nous sommes très heureux de pouvoir vous rendre compte de cet évènement de la plus haute importance pour la marque.

Les célébrations ont eu lieu le 8 juin dernier. Pourquoi à cette date précise ? Parce que c’est ce jour-là que la Porsche 356/01, la première voiture fabriquée par Ferry Porsche et son équipe, a reçu son certificat d’homologation. Une date clé, qui marque le point de départ d’une aventure qui perdure avec succès encore aujourd’hui. Pourtant, les débuts ont été on ne peut plus artisanaux.

Photo: Porsche AG

En effet, peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, Ferry Porsche souhaite fabriquer sa propre voiture de sport. Il imagine des projets plutôt ambitieux, mais est contraint d’utiliser la Volkswagen Beetle comme base à cause des nombreuses pénuries de matières premières qui frappent l’Europe. C’est dans une ancienne scierie autrichienne, à Gmünd, que la première Porsche 356 voit le jour. Les voitures sont toutes fabriquées à la main. Il faudra attendre quelques années pour voir la marque Porsche s’installer à Stuttgart, où elle se trouve toujours aujourd’hui.

Si l’on se penche sur l’évolution de la marque Porsche 75 ans plus tard, son succès commercial et financier est indéniable. Le constructeur allemand profite d’une image solide, évoquant le luxe, le raffinement et la sportivité. Longtemps cantonnée à des modèles destinés aux puristes, Porsche a diversifié sa gamme en introduisant un premier VUS avec le Cayenne, puis a encore élargi le spectre avec les Panamera, Macan et Taycan.

C’est donc dans une ambiance festive que nous avons été reçus à Zuffenhausen, fief de la marque. Notre premier arrêt se fait dans une zone industrielle anonyme, à quelques kilomètres de l’usine. Derrière les portes d’un bâtiment blanc sans éclat, se cache un véritable trésor. La réserve Porsche, où l'on retrouve une collection de voitures toutes plus belles les unes que les autres.

Photo: Julien Amado

Des prototypes, des voitures de route et des voitures de course se côtoient, alignées dans le hangar. Porsche 356, 911, 912, 924, 944, Boxster ou Cayman nous avons vu des sportives de toutes les époques (voir galerie photo). Nous avons même approché la millionième Porsche 911, produite en 2017, et recouverte d’un superbe vert foncé.

Photo: Julien Amado

Seule une partie des installations étaient ouvertes aux journalistes. Nous aurions adoré y passer des jours entiers, mais il était déjà temps de nous rendre au musée Porsche pour la présentation d’un modèle secret. Pour une occasion aussi spéciale, votre serviteur pensait à une nouvelle hypercar. En effet, après la Porsche 959 en 1983, la Carrera GT en 2003 et la 918 Spyder en 2013, il était logique de fêter le 75ème anniversaire de la marque avec un modèle d’exception. Le fait que les trois modèles précédemment cités soient tous exposés ce jour-là nous a confortés dans notre idée.

Photo: Julien Amado

C’est à cette occasion que Oliver Blume, le PDG de Porsche AG, a levé le voile sur la Mission X, un concept 100% électrique, quelques minutes avant son dévoilement mondial. Une voiture que nous avons pu approcher au plus près, et qui nous a semblé très aboutie pour un « simple » concept. Comme pour la Mission E il y a quelques années, il est probable que la future hypercar de Porsche ressemble beaucoup à la Mission X.

Photo: Porsche

Après cette présentation, nous sommes descendus dans la rue, sur la Porscheplatz, le place qui fait face au musée du même nom. Le constructeur avait mis les petits plats dans les grands pour l’occasion. Plusieurs invités prestigieux étaient présents comme Mark Webber, Hans-Joachim Stuck, Walter Röhrl, Timo Bernhard ou Patrick Dempsey.

Les rues adjacentes ont été fermées et une grande tribune a été montée face au musée. La façade, qui intègre un grand rectangle blanc, a servi d’écran géant pour un spectacle sons et lumières à gros budget. Plusieurs invités se sont succédés, et les discours ont été ponctués de démonstrations avec des véhicules historiques.

Photo: Porsche AG

Mark Webber a ouvert le bal avec la Porsche 356/01, emenant avec lui Wolfgang Porsche, le fils de Ferry Porsche. Nous avons vu passer toutes les générations de 911 bien sûr, mais aussi une Porsche 911 GT1 de route, les 959, Carrera GT et 918 Spyder ainsi que des voitures de course.

Une ligne droite derrière le musée permettait aux moteurs de s’exprimer, notamment celui d’une Porsche 956 ayant participé aux 24 Heures du Mans.

Photo: Porsche AG

Porsche a même remis en route une 919 Hybrid, avec Mark Webber qui en a repris le volant. Sans casque et habillé en tenue de soirée, il est passé à toute vitesse devant nous. Et pour l’anecdote, la voiture braque tellement mal que les deux voies de circulation fermées n'ont pas suffi pour faire demi-tour! Le pilote australien a été obligé de faire patiner ses roues pour exécuter un virage à 180°.

Après un dernier passage face aux spectateurs, toutes les voitures se sont stationnées face au musée pour une dernière photo de famille. Après cet anniversaire dignement fêté, il était déjà temps de se tourner vers l’avenir. En effet, un autre vol nous attendait tôt le lendemain matin pour nous rendre en France, où Porsche avait pris ses quartiers sur le circuit des 24 Heures du Mans. Mais ça, c’est une autre histoire…que vous pouvez retrouver en cliquant ici.

