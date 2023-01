Porsche 911 Dakar 2023 : rehaussée sous tous ses angles

Errachidia, Maroc – Les qualificatifs "robuste" et "aventureux" sont une tendance lourde dans l'industrie automobile actuelle. Les grands constructeurs automobiles habillent leurs véhicules banals avec des revêtements de carrosserie plastifiés, des plaques de protection et des pneus agressifs pour donner à leurs propriétaires l'impression qu'ils peuvent aisément bifurquer par un sentier en route vers la pratique de soccer, si l’envie se fait sentir.

Mais soyons honnêtes avec nous-mêmes, personne ne se salit jamais vraiment avec ces variantes. En contrepartie, quand des marques comme Porsche se prêtent au jeu, c'est une toute autre histoire. Et c'est ainsi qu'est née la 911 Dakar, une itération de la légendaire sportive stuttgartoise qui peut gravir dunes est terrains escarpés.

Et, bien qu'elle soit superbe sous tous les angles, ce sont justement les angles qui la rendent si performante.

Photo: Louis-Philippe Dubé

En 1984, lors de la célèbre course Paris-Dakar, le pilote de rallye français René Metge traversait le désert du Sahara laissant dans son rétroviseur toutes sortes de gros véhicules tout-terrain de compétition pesant des centaines de kilos de plus que la Porsche 911 qu’il pilotait pour remporter l’épreuve. Dès lors, le constructeur allemand est devenu un acteur à ne pas négliger dans ce type de course désertique.

La 911 Dakar est donc la réincarnation de cette Porsche 911 Carrera 3.2 4x4 victorieuse. Ou, en jargon Porsche, la 953.

Le Guide de l’auto s'est rendu au Maroc pour mettre cette nouveauté à l'épreuve dans son environnement naturel. Et il s'agissait sans contredit de l'environnement le plus rocailleux et le plus sablonneux dans lequel nous avons eu le privilège de conduire une 911!

Photo: Porsche AG

Une 911 pesante était hors de question

La 911 Dakar est basée sur la variante GTS, ce qui lui permet de bénéficier du puissant 6 cylindres à plat biturbo de 3 litres qui développe 473 chevaux et 420 lb-pi de couple. Il est associé à la boîte de vitesses PDK à 8 rapports qui transmet la puissance aux quatre roues.

Les roues directionnelles arrière ont été ajoutées, ainsi que le système Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC), un ventilateur de refroidissement supplémentaire et un arceau de sécurité en acier à l'arrière, sans oublier les jantes et des pneus plus pesants.

Pour contrecarrer cette prise de poids et garder la 911 svelte (caractéristique gagnante de la 953 d’autrefois), les ingénieurs ont troqué certaines pièces pour des composantes plus légères, en commançant à l'extérieur avec l'aileron arrière en plastique renforci de fibre de carbone, l’utilisation de verre léger, ainsi que le capot avant emprunté à la GT3 qui cache une batterie 12V ultralégère.

À l'intérieur, les sièges arrière sont inexistants (à cause de l’arceau), tandis que les sièges baquets avant en plastique renforci de fibre de carbone pèsent le moins de poids possible.

Photo: Louis-Philippe Dubé

Au final, la 911 Dakar ne pèse que 10 kg de plus que la 911 GTS sur laquelle elle est basée et peut tout de même passer de 0 à 100 km/h en seulement 3,4 secondes.

L'un des éléments clés de la 911 Dakar est qu'elle est surélevée de 30 mm par rapport à la hauteur de la GTS de série, avec une option de surélévation de 50 mm supplémentaires si le besoin se fait sentir. Deux modes de conduite ont été ajoutés pour commander la suspension : Rallye et Off-Road. Décidément, ce ne sont pas des modes que nous avons l'habitude de voir sur une sportive…

Photo: Porsche AG

Un chic dune buggy de 250 000 dollars

Comment on se sent en conduite hors route à bord d’une Porsche 911? Comme un heureux mélange de réjouissance et d’excitation, saupoudré de stress! Bien que l'on ait envie de pousser les 475 chevaux à leur limite, on se crispe aux sons dispendieux des pierres qui heurtent, grattent et cognent les plaques de protection à vive allure.

Or, après deux jours consécutifs à rouler sur ces rochers et à naviguer les dunes dans le désert du Sahara, le son est passé d'une préoccupation constante à simple bruit de fond. La 911 Dakar, nous l'avons découvert, est tout à fait conçue pour cela.

Bien que la garde au sol ne nous permette pas de faire de nous adonner à du bon vieux rock climbing, l'angle d'approche de 16,1 degrés et l'angle d'attaque de 19 degrés de la voiture, comparables à ceux d'un utilitaire Porsche, nous ont permis d'affronter des terrains escarpés sans arracher les pare-chocs…

Photo: Louis-Philippe Dubé

Traverser les dunes en mode "off-road" à toute vitesse avec la suspension à son plus haut niveau a été une expérience des plus amusantes, mais aussi agréablement dépaysante. Mais nous avons été surpris de constater que la conduite dans le sable épais a quelques points communs avec la conduite sur neige. Il faut moduler (ou dans le sable plus profond, enfoncer solidement!) l'accélérateur et garder la direction constamment aux aguets pour éviter de s’enliser.

Piloter par anticipation est également la clé du succès à haute vitesse, car le sable cause un délai entre les manœuvres au volant et la réponse au sol. En ce sens, Porsche a même pensé à nous : la 911 Dakar peut être livrée avec deux ensembles de pneus, dont des pneus d'hiver Pirelli sur mesure...

Photo: Porsche AG

Une docilité impressionnante sur la route

Une fois sur le tarmac, nous nous attendions à plus de roulis avec la Dakar par rapport à une 911 traditionnelle, un compromis souvent inévitable pour un véhicule qui se veut « tout terrain ». La Dakar nous a montré, à notre grande surprise, qu’elle n'avait pas oublié ses racines de dévoreuse de virages avec une agilité et une précision dignes du modèle, en particulier en mode Sport, là où les sens de la sportive sont les plus aiguisés. Même le confort de roulement était beaucoup plus silencieux que ce à quoi on pourrait s'attendre avec les gros pneus tout-terrain. Décidément, très peu de compromis ont été faits par Porsche.

Photo: Porsche AG

Comme vous l'avez sans doute deviné, les 2 500 exemplaires de la 911 Dakar ont déjà été vendus à une clientèle sélecte, qui l'a choisie parmi les 25 autres versions de la gamme 911.

Même avec ses angles d’attaque et d’approche adaptés et à sa liste d’équipement parée aux acrobaties, nombreux seront les exemplaires qui finiront entreposés dans des bulles de plastiques tempérées en attendant la tombée d’un marteau d'une vente aux enchères future qui rendra leurs propriétaires encore plus riches.

Cela dit, le fait que Porsche ait l’audace de construire une 911 tout-terrain en usine qui ne compromet en (presque) rien son ADN initial est un bel exemple de l’ouverture d’esprit de la marque. Alors, quelle sera sa prochaine folie?

