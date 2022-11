Porsche se prépare à dévoiler la 911 Dakar pour le hors-route

Pendant qu’une de ses équipes s’amusait tout récemment à gravir un volcan avec une 911 modifiée, Porsche continue de travailler sur une nouvelle mouture de son célèbre coupé sport destinée aux amateurs de conduite hors route et d’endurance. Oui, il y en a!

Aujourd’hui, le fabricant allemand confirme que la voiture, qui s’appellera 911 Dakar, sera dévoilée officiellement le 16 novembre à 22h (HNE) dans le cadre du Salon de l’auto de Los Angeles – complètement à l’opposé de la capitale sénégalaise.

Le nom fait référence à la première victoire de Porsche dans le rallye Paris-Dakar en 1984. C’était la toute première fois qu’une 911 employait un système de rouage intégral.

Photo: Porsche

Testée intensément

Pendant plusieurs longs mois, sous la supervision du directeur Achim Lamparter, un groupe d’ingénieurs de Porsche s’est chargé du développement de la 911 Dakar et des tests dans des conditions extrêmes à travers le monde, incluant plus de 10 000 km en dehors de la route.

La piste du Château de Lastours, en France, a par exemple servi à valider le comportement de la suspension dans un contexte de rallye. C’est d’ailleurs là que les équipes du Dakar viennent tester leurs bolides en Europe avant la grande épreuve, explique le pilote d’essai de Porsche, Romain Dumas. Ce dernier s’est dit franchement étonné par les capacités de la voiture sur un sol meuble et même dans les sauts, grâce à son châssis robuste et à sa garde au sol accrue.

Photo: Porsche

La légende Walter Röhrl, deux fois champion du monde de rallye, a pu de son côté soumettre la 911 Dakar à toutes sortes de manœuvres au centre d’essai d’Arjeplog, dans le nord de la Suède. Sur la neige compactée des lacs gelés, il affirme que tout fonctionne avec calme et précision. Selon lui, les clients de Porsche ne croiront pas toutes les choses qu’il est possible de faire avec la voiture tant qu’ils ne l’auront pas essayée.

D’autres tests ont été effectués dans les pistes et les hautes dunes de sable de Dubaï et du Maroc, parfois sous un mercure de 45 degrés Celsius. Malgré les pneus tout-terrain et la garde au sol ausi relevée, le pilote allemand et ambassadeur de la marque Porsche, Jörg Bergmeister, soutient que le véhicule conserve la sensation d’une 911 sur les routes asphaltées.

Photo: Porsche

On a bien hâte d’en savoir plus et de connaître les spécifications du moteur. Le Guide de l’auto sera sur place au Salon de l’auto de Los Angeles pour couvrir le dévoilement de la Porsche 911 Dakar, alors c’est à ne pas manquer. Et n'oublions pas que Lamborghini répliquera d'ici la fin de l'année avec la version de série du concept Huracan Sterrato.

