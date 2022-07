La Lamborghini Huracán Sterrato sera bel et bien produite

Lamborghini confirme qu’elle produira bientôt un premier modèle axé sur le hors-route et, contrairement à ce qu’on aurait pu penser, il ne sera pas basé sur son multisegment Urus.

Vous vous rappelez peut-être le concept Huracán Sterrato présenté en juin 2019. Eh bien, repoussant les limites de son coupé d’entrée de gamme, le constructeur italien en fera un véhicule de production. Le dévoilement officiel surviendra d’ici la fin de l’année.

Mais qui peut bien vouloir d’une Lamborghini Huracán pour aller jouer dans le sable, la roche et la boue – et faire quelques acrobaties au passage? À part peut-être ce propriétaire d’une Ferrari LaFerrari ou bien ceux qui s’intéressent aux Porsche 911 tout-terrain de Singer et Gemballa, on se le demande. La vidéo qui suit nous donne un avant-goût des capacités de la voiture :

Bon, on l’avoue, c’est quand même un bolide excitant!

Grosso modo, la Huracán Sterrato adopte de nouveaux pneus, des ailes évasées, une suspension relevée et renforcée, deux phares d’appoint à l’avant et des longerons sur le toit. Nul doute que le V10 atmosphérique de 5,2 litres profite de quelques modifications lui aussi. Dommage, Lamborghini ne donne pas de détails techniques pour l’instant.

Photo: Lamborghini

Le concept de 2019 était annoncé avec 640 chevaux, un rouage intégral employant un vecteur de couple et une direction aux quatre roues – tous calibrés en fonction d’une conduite hors route. Les voies avant et arrière étaient par ailleurs élargies d’un pouce et la garde au sol, accrue de 1,85 pouce.

C’est donc un dévoilement à ne pas manquer plus tard en 2022. Les livraisons, elles, devraient débuter en 2023. Lamborghini n’a toutefois pas précisé le nombre d’unités qui sortiront de son usine.

