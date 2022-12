Le Guide de l'auto découvre la Lamborghini Huracán Sterrato

La Lamborghini Huracán Tecnica débarque au Canada

On l’a vue en première mondiale au dernier Salon de l’auto de New York et la voici qu’elle débarque au Canada. La nouvelle Lamborghini Huracán Tecnica 2023 a été présentée mercredi lors d’un événement privé réunissant des clients de la marque au Liberty Grand Entertainment Complex de Toronto. Le chef …