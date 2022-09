Porsche ajoute une tente de toit comme option à la 911

Il existe des Porsche 911 modifiées pour s’aventurer hors des sentiers battus, mais pas vraiment pour les amateurs de camping. Normal, il est beaucoup plus logique pour ces derniers de se tourner vers un Cayenne.

Combiner la passion des voitures sport avec celle des séjours en nature est toutefois possible désormais grâce à une nouvelle option de Porsche : une tente de toit.

Celle-ci est comprise dans une boîte de chargement rigide conçue sur mesure et peut s’installer sur le toit d’un Cayenne, Macan, Panamera ou même Taycan, mais avouez que c’est assez spécial qu’elle convienne également à la 911, plus précisément les versions Carrera (les coupés GT ainsi que tous les modèles décapotables dont les Targa ne peuvent l’avoir).

Photo: Porsche

Sans surprise, cette tente ne peut accueillir plus de deux personnes, sa superficie habitable étant de seulement 210 cm par 130 cm et sa capacité de charge maximale, de 140 kg sans longerons de toit. Elle comprend un matelas haute densité intégré de même que des fenêtres de chaque côté et une au plafond pour l’aération.

L’accès se fait au moyen d’une échelle télescopique (qui sert d’appui) et l’auvent au-dessus de la porte s’avère pratique en cas de pluie.

Photo: Porsche

La boîte rigide est disponible dans une combinaison de noir et de gris pâle ou foncé, avec un logo de Porsche noir mat bien en évidence. En Europe, l’ensemble peut être commandé au coût de 4 980 euros et livré à partir de novembre. Des accessoires complémentaires tels qu’une couverture et un rangement pour chaussures et bagages l’accompagneront éventuellement. Reste à voir si les clients canadiens pourront en profiter eux aussi.

Oh, dernier petit détail, mais quand même important à savoir : il n’est pas recommandé de rouler à plus de 130 km/h avec la boîte de tente sur le toit. Donc, pas de presse pour se rendre au camping!

En vidéo : Combien coûte... la Porsche 911 GT3 Touring 2022?