Lucid veut répliquer aux Tesla Model 3 et Model Y

Lucid, qui a percé le marché des véhicules électriques en 2021 avec sa grande berline de luxe Air et qui est reconnue autant pour ses moteurs très efficaces que pour son autonomie imbattable, envisage de créer de nouveaux modèles en réplique directe aux Tesla Model 3 et Model Y.

C’est ce qu’a déclaré son chef de la direction, Peter Rawlinson, en entrevue avec le site Auto Express. Ne retenez pas votre souffle, toutefois : ce ne sera pas avant plusieurs années.

Dans un premier temps, l’entreprise basée à Newark en Californie doit consolider ses finances, livrer les exemplaires de sa prodigieuse Air Sapphire de 1 200 chevaux (0-100 km/h en moins de deux secondes!), puis s’occuper du lancement de son premier VUS, le Gravity.

Photo: Lucid Motors

Ce dernier, dont nous n’avons vu qu’un aperçu jusqu’à maintenant, sera vraisemblablement dévoilé dans les prochains mois en vue d’une commercialisation en 2024. Le développement se poursuit actuellement avec des essais de prototypes camouflés sur les routes américaines.

Bien qu’il soit encore très tôt dans le processus, le patron de Lucid évoque une berline et un multisegment de taille compacte qui afficheraient un prix de base d’environ 50 000 $ américains (66 000 $ canadiens avec le taux de change d’aujourd’hui). À titre indicatif, la Air débute présentement à 87 400 $ aux États-Unis et à 121 500 $ de notre côté de la frontière.

Rawlinson estime que ces nouveaux modèles d’entrée de gamme auront plus d’impact dans le marché, même avec de plus petites batteries. « La voiture électrique du futur n’a besoin que de 250 milles (400 km) d’autonomie, dit-il, faisant allusion aux nombreuses bornes de recharge qui s’ajouteront un peu partout. Dans 10 ans, nous n’aurons pas besoin de véhicules capables de parcourir 500 milles (800 km) avec une seule recharge. »

Photo: Lucid

Lucid pourrait-elle éventuellement offrir des produits encore plus abordables? N’y comptez pas. Son plus haut dirigeant laisse cependant entendre que la compagnie pourrait vendre sa technologie, incluant moteurs et batteries, à d’autres constructeurs qui voudraient fabriquer des véhicules électriques à petit prix.

Ou à gros prix, remarquez. Aston Martin a récemment cogné à la porte de Lucid et conclu un « un accord d’approvisionnement stratégique » pour créer des véhicules électriques « ultra-luxe à haute performance », selon un communiqué. L’entente rapportera à Lucid environ 232 millions $ américains (305 millions $ canadiens), ainsi qu’une partie en actions du groupe britannique qui totalisera 3,7 % de son capital flottant.

En studio : Lucid étend sa gamme pour la berline Air et le VUS Gravity approche