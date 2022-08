Lucid Air Sapphire : une édition spéciale à plus de 300 000 $

L’édition spéciale de la Lucid Air — la Sapphire — a été exposée au Quail Lodge, lors de la Monterey Car Week, et vient s’inscrire dans la gamme comme une version de haute performance.

La Sapphire se distingue par rapport aux autres modèles grâce à sa peinture exclusive qui se retrouve à la fois sur la carrosserie et à bord de l’habitacle. Lucid a d’ailleurs retravaillé l’aérodynamisme du bolide afin de réduire le coefficient de trainée.

Photo: Lucid

Le tableau de bord et les portes sont décorés de placages en bois foncé mojave, tandis que le volant et la structure supérieure du toit en verre Glass Canopy sont garnis d’Alcantara noir.

1200 chevaux et trois moteurs

La Lucid Air Sapphire est alimentée par un groupe motopropulseur à trois moteurs. Un se trouve à l’avant et les deux autres se situent à l’arrière. Il s’agit d’une nouvelle configuration pour le constructeur.

Photo: Lucid

« Avec trois moteurs électriques à la pointe de la technologie […] la Lucid Air Sapphire atteint un tout nouveau niveau de performances », a déclaré Eric Bach, vice-président directeur des produits et ingénieur en chef du groupe Lucid.

L’unité à double propulsion introduit une nouvelle technologie d’échangeur de chaleur. De plus, le système de refroidissement a été amélioré grâce à un débit de circulation du liquide de refroidissement accru. Le système de batterie a également été mis à niveau afin de générer une puissance plus grande.

Photo: Lucid

Par conséquent, le groupe motopropulseur à trois moteurs développe une puissance encore plus démentielle que la Air Grand Touring à 1050 chevaux. La cavalerie s’élève à un impressionnant 1 200 chevaux.

Cela se traduit par un sprint du 0 à 97 km/h en moins de deux secondes, selon le constructeur, alors qu’une accélération de 0 à 100 mi/h (161 km/h) s’effectue en moins de quatre secondes. Moins de neuf secondes suffisent pour accomplir le quart de mile. Des freins à disque en carbone-céramique sont livrés de série.

Photo: Lucid

Lucid précise que les cotes de puissance finales seront annoncées plus tard. Des démonstrations en lien avec les prouesses du véhicule seront montrées en temps et lieu.

Axé sur la performance

« Notre objectif avec ce premier modèle Sapphire est de compléter le groupe motopropulseur avec une dynamique de conduite plus précise et plus réactive et un contrôle accru de la carrosserie », a déclaré David Lickfold, directeur de la dynamique du châssis et du véhicule de Lucid Group.

En effet, la Sapphire comprend des ressorts avant et arrières plus rigides, des réglages d’amortisseur uniques, des bagues plus robustes et un paramétrage unique pour l’ABS.

Photo: Lucid

La voiture roule sur des jantes Aero Sapphire de hautes performances, avec des pneus Michelin PS4S spécialement développés, de taille 265/35R20 à l’avant et 295/30R21 à l’arrière. Ces roues sont également dotées d’enjoliveurs amovibles en fibre de carbone, qui optimisent encore l’efficacité aérodynamique de la voiture.

La production débutera au courant de la première moitié de l’année 2023. La Lucid Air Sapphire sera commercialisée comme une édition spéciale et coûtera 325 000 $. Les réservations commencent dès le 23 août 2022.

En vidéo : une première boutique Lucid à Montréal