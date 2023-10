Une Lucid Air qui ne coûte que 100 000 $ arrive enfin

En attendant de lancer d’ici quelques années des véhicules plus d’entrée de gamme pour rivaliser avec les Tesla Model 3 et Model Y, la compagnie californienne Lucid annonce aujourd’hui que sa berline de luxe électrique Air est maintenant disponible en version de base Pure avec roues motrices arrière à partir de seulement 99 500 $ (avant les frais de transport, préparation et climatisation de 2 300 $).

C’est juste en-dessous du prix plancher qui sert à l’application de la taxe de luxe sur les véhicules au Canada, en passant.

Cette voiture possède une autonomie de 659 km selon les estimations de Lucid ou 674 km selon les calculs de l’EPA aux États-Unis, ce qui dépasse toute la concurrence et n’est battu que par les autres Air. Le chiffre devrait être le même chez nous, mais n’est pas encore confirmé à l’heure actuelle. Lucid évoque un gain d’environ 240 km en moins de 12 minutes de recharge via une borne rapide à courant continu grâce à sa capacité de 250 kW.

Photo: Lucid

La batterie de 88 kWh de la Air Pure propulsée est nouvelle et la plus compacte de Lucid à ce jour. Mentionnons que la puissance et le couple s’élèvent respectivement à 430 chevaux et 406 lb-pi, de quoi accélérer de 0 à 100 km/h en 4,7 secondes.

L’équipement de série comprend en outre une interface numérique incurvée de 34 pouces avec mises à jour logicielles, des sièges chauffants aux deux rangées ainsi que l’arsenal de dispositifs d’aide à la conduite. Les roues mesurent 19 pouces, mais d’autres de 20 pouces sont optionnelles (au détriment de l’autonomie). Oh, et la recharge est gratuite pendant deux ans aux bornes du réseau Electrify Canada.

Photo: Lucid

Des prix nettement à la baisse

Si votre intérêt se porte vers d’autres versions de la Lucid Air, frappées par la taxe de luxe, vous devez savoir que les prix ont nettement baissé. Par exemple, la Air Pure à rouage intégral (480 chevaux) se vend désormais à partir de 106 000 $ et non plus 125 500 $.

La Air Touring de 620 chevaux coûte 126 700 $ au lieu de 146 000 $, tandis que la Grand Touring de 819 chevaux débute à 167 600 $ au lieu de 210 000 $. L’ensemble Performance, qui fait grimper la puissance à 1 050 chevaux, porte la facture à 197 600 $, bien loin des 242 000 $ précédemment exigés.

Le summum reste l’édition Sapphire de 1 234 chevaux (celle qui boucle le 0-100 km/h en deux secondes) avec un prix de 325 000 $.

