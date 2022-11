Lucid Gravity 2024 : un premier VUS pour la jeune marque électrique

Juste avant que les projecteurs se tournent vers le Salon de l’auto de Los Angeles, et le même jour où elle annonce le début des livraisons des versions d’entrée de gamme de sa berline Air, la jeune marque californienne Lucid dévoile les premières images officielles et de plus amples détails à propos de son premier VUS, baptisé Gravity.

« Tout comme la Lucid Air a redéfini le segment des berlines, le Gravity changera le monde des VUS de luxe en établissant de nouvelles références sur toute la ligne, clame le chef de la direction de Lucid, Peter Rawlinson.

Les réservations débuteront tôt en 2023, mais les premiers exemplaires du Gravity n’iront rejoindre leurs clients qu’en 2024. C’est normal, car le design et les spécifications techniques ne sont pas encore finalisés et que des travaux d’expansion sont toujours en cours à l’usine AMP-1 de Casa Grande, en Arizona.

Photo: Lucid Motors

Allure spatiale

Derek Jenkins, le vice-président de Lucid en charge du design, décrit le Gravity comme une supervoiture déguisée en VUS, avec un espace polyvalent pour les passagers et le chargement qui semble impossible quand on voit les dimensions extérieures du véhicule. Un grand coffre se cache aussi sous le capot.

Les images rendues publiques ne montrent pas tout, mais on a l’impression que la compagnie veut nous faire croire que le Gravity est tout droit sorti d’une autre planète – ou bien qu’il est plus proche d’une navette spatiale que d’une auto ordinaire. La signature des phares avant et des feux arrière rappelle celle de la berline Air, mais la silhouette est naturellement plus carrée. Elle se termine par un long aileron au sommet du hayon.

Photo: Lucid Motors

Comme à ciel ouvert

Ici aussi, le pare-brise se fond au gigantesque toit vitré avec structure en « T » pour créer une réelle sensation à ciel ouvert, comme on le voit bien sur les deux seules vues de l’habitacle que nous donne Lucid pour l’instant. Il y aura des configurations à cinq, six et sept places, les sièges de deuxième rangée sont comme des La-Z-Boy et ceux de la troisième rangée conviennent même à des adultes, au dire de la compagnie.

Par ailleurs, il est question d’un système d’infodivertissement de nouvelle génération avec écrans à haute résolution et d’une autonomie supérieure à tous les autres véhicules électriques sur le marché présentement… à l’exception de la Air, qui peut parcourir entre 653 et 837 km selon la version.

Photo: Lucid Motors

Une Air plus chère que prévu

Il y a un peu plus d’un an, Lucid nous annonçait les prix canadiens de la berline Air en faisant miroiter un prix de 105 000 $ pour la version de base Pure et de 129 000 $ pour la Touring. Finalement, celles-ci coûteront pas mal plus cher, soit un minimum de 121 500 $ et 148 500 $, respectivement.

Le prix de la Air Grand Touring a également bondi de manière vertigineuse, passant de 189 000 $ à 212 500 $. Avec l’ensemble Performance, ça grimpe à 244 500 $. Cela dit, aucune ne fait sauter la banque comme l’édition Sapphire à trois moteurs totalisant 1 200 chevaux, qui s’affiche à 327 500 $.

