Drako Dragon : le VUS électrique de 2 000 chevaux prend son envol

En marge du Salon de l’auto de Los Angeles, le petit constructeur californien Drako Motors, établi à San Jose, dévoile un premier VUS qui frappe l’imaginaire autant par son style que par ses performances : le Dragon.

Repoussant encore plus les limites que la voiture hyper sport GTE de 1 200 chevaux déjà commercialisée par Drako, ce véhicule d’exception ne manquera pas de faire tourner les têtes sur son passage.

Conception italienne

Bien que l’ingénierie et la production se fassent au cœur de Silicon Valley, le design du Dragon est résolument italien, l’œuvre de Lowie Vermeersch (anciennement de Pininfarina, responsable des Ferrari FF et 458) et son équipe de GranStudio. Tous les panneaux ou presque sont en fibre de carbone et sculptés de manière à créer un look très racé et futuriste, encore plus avec les énormes roues de 23 pouces.

Photo: Drako Motors

En termes de dimensions, le Dragon mesure 5,05 mètres de long, 2,06 mètres de large et 1,6 mètre de haut. Il fait osciller la balance à 4 969 livres. Sa garde au sol est variable, passant de 16,3 centimètres en mode Tarmac à 31,5 centimètres en mode Overland (hors route).

L’habitacle, dont l’accès est facilité par les portières en ailes de mouette, est largement habillé de cuir européen. On compte cinq places, mais évidemment, les deux personnes assises à l’avant sont les plus choyées. Profitant d’un généreux d’espace pour les jambes, elles font face à un gigantesque écran multimédia. Un second écran, beaucoup plus petit et rassemblant les instruments pour le conducteur, réside derrière le volant digne d’un bolide de course. Le volume de chargement n’est pas spécifié.

Photo: Drako Motors

Rapide comme l’éclair

Tout comme la Drako GTE, le Dragon emploie une configuration à quatre moteurs électriques, sauf que sa puissance grimpe à pas moins de 2 000 chevaux. Ça lui permet d’accélérer de 0 à 60 mi/h (97 km/h) en seulement 1,9 seconde, d’atteindre le quart de mille en 9 secondes et de filer jusqu’à plus de 320 km/h, selon la compagnie.

Le couple est réparti individuellement entre les quatre roues et une suspension adaptative vient appuyer le tout. Pour ralentir ses ardeurs, il peut compter, tenez-vous bien, sur des freins à disques de 420 millimètres avec étriers à 10 pistons à l’avant et des disques de 410 millimètres avec étriers à six pistons à l’arrière.

« Le Dragon a davantage la sensation d’un vaisseau spatial que d’une voiture », clame le fondateur, Dean Drako. Comment en être sûr? Il faudrait demander à la NASA ou à Space X d’essayer une de leurs fusées! Par ailleurs, ceux qui aimeraient s’en servir pour remorquer pourront tirer des charges allant jusqu’à 3 500 livres... au détriment bien sûr de l'autonomie, estimée à 675 kilomètres.

Photo: Drako Motors

Le prix?

La chose la plus incroyable dans toute cette histoire est que le Drako Dragon se vendra à partir de seulement 290 000 $ américains – rien à voir avec la GTE, dont les 25 exemplaires se détaillaient à environ 1,25 million $. Il est même beaucoup moins cher que le nouveau Ferrari Purosangue, qui exige 390 000 euros pour ses maigres 715 chevaux.

Les réservations du Dragon sont commencées, moyennant un dépôt de 500 $. Dans le cas du modèle First Edition limité à 99 unités, le dépôt est de 5 000 $.