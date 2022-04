La Deus Vayanne débarque à New York avec 2200 chevaux

Un nouveau constructeur automobile dont vous n’avez sans doute jamais entendu parler a fait une entrée fracassante au Salon de l’auto de New York cette semaine. Basé en Autriche, Deus Automobiles compte s’attaquer aux Rimac et Pagani de ce monde avec un bolide d’exception, la Vayanne.

Développée avec l’aide du renommé studio Italdesign et de l’équipe de Williams Advanced Engineering, riche d’une expertise en Formule 1 et responsable de la plateforme EVX, cette voiture entièrement électrique est annoncée avec une puissance de plus de 2 200 chevaux et un couple de 1 475 livres-pied. C’est plus que la Rimac Nevera, la Lotus Evija et la Pininfarina Battista.

Le résultat est une accélération de 0 à 100 km/h en moins de deux secondes – tout comme la future Tesla Roadster, pourtant deux fois moins puissante, qui se fait toujours attendre – et une vitesse de pointe de 400 km/h.

Photo: Deus Automobiles

Avant d’aller plus loin, précisons que la Vayanne présentée à New York est encore à l’étape de concept. Son design et ses spécifications pourraient changer d’ici à ce que Deus entame la production, qui sera limitée à 99 exemplaires pour toute la planète. Ceux-ci devraient voir le jour en 2025. Naturellement, il est trop tôt encore pour parler de prix.

L’extérieur est conçu avec un souci d’équilibre et de symétrie. Chaque prise d’air est associée à une autre et la forme des calandres avant et arrière représente une boucle infinie. La garde au sol n’est que de 12 centimètres pour favoriser l’aérodynamisme et la tenue de route. Le poids et le diamètre des roues ne sont pas mentionnés.

Photo: Deus Automobiles

L’habitacle de la Vayanne ne semble pas révolutionnaire à première vue, mais Deus parle de l’utilisation de miroirs sur différentes surfaces comme les portières et la planche de bord pour créer encore une fois cette impression d’infini.

L’ergonomie de la position de conduite et des commandes a été au cœur des préoccupations lors du développement. Un système programmable permet d’ajuster la sonorité de la motorisation électrique, par ailleurs.

Photo: Deus Automobiles

Qui aurait cru que les Autrichiens – avec un peu d’aide – pourraient nous arriver avec une sportive aussi exceptionnelle?

